Тему бережного природопользования обсудят на нефтегазовом форуме в Тюмени

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Тема бережного природопользования станет одной из ключевых в повестке Тюменского нефтегазового форума, который состоится 20-21 сентября в технопарке.

На 30 дискуссионных площадках также обсудят поиск инновационных решений в сфере экологичности сервисного обслуживания месторождений, привлечение и регулирование инвестиционных потоков, развитие новых проектов. Среди актуальных тем - вопросы влияния новых технологий на развитие отрасли, геологоразведка и оценка запасов углеводородов, система обучения и подготовки кадров для отраслей ТЭК.

Форум соберет до двух тысяч участников из 16 стран. Как сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, приглашены генеральный директор Федерального союза природного газа, нефти и геоэнергетики ФРГ Кристоф Левер, а также генеральный секретарь Федерального союза Энергетического и водного хозяйства ФРГ Штефан Капферер.

В работе форума в Тюмени будут участвовать министр природных ресурсов Сергей Донской, заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов, генеральный директор ФБУ "Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых" Игорь Шпуров, председатель правления ПАО "СИБУР Холдинг" Дмитрий Конов, генеральный директор ОАО "Сургутнефтегаз" Владимир Богданов, вице-президент ПАО "НК Роснефть" Андрей Шишкин, член правления ПАО "Лукойл" Азат Шамсуаров.

Подробнее об участии в мероприятии можно узнать здесь.