Нижняя Тавда примет лучших наездников
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Международные соревнования по дистанционным конным пробегам в третий раз соберут лучших наездников и чистокровных скакунов в Нижней Тавде 2 сентября.
Как сообщает районная администрация, они пройдут в память о спортсмене Тимуре Насырове.
Международный этап состоится на дистанции 80 и 120 км, чемпионат и первенство Уральского федерального округа - на дистанции 45, 80 и 120 км. Заявки уже приняты от спортсменов Тюменской области, Кабардино-Балкарии, Татарстана, Москвы. Зрители увидят арабских, английских, ахалтекинских лошадей.
Лидеры на каждой дистанции получат кубки памяти Тимура Насырова. Призовой фонд соревнований – 600 тыс. рублей.
Кроме того, будут организованы скачки среди населения, показательные выступления юных спортсменов от СК "Нижняя Тавда", спортивная эстафета, концерт.
Начало мероприятия в 15 часов.