Альфа-Банк объявил финансовые итоги деятельности за полугодие

sakhapress.ru

Банковская группа "Альфа-Банк", в которую входит ABH Financial, АО "Альфа-Банк" и дочерние компании, объявила о результатах своей работы за первое полугодие 2017 года на основе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).

За это время группа продемонстрировала качественную положительную динамику по ключевым показателям финансовой деятельности, усилила свои позиции на рынке, еще раз продемонстрировав устойчивость своей бизнес-модели.

Чистая прибыль выросла в 2,7 раза по сравнению с первым полугодием предыдущего года и достигла 436 млн долларов США (против 161 млн долларов США по итогам первого полугодия 2016 года).

"Первое полугодие 2017 года стало для нас временем новых возможностей. На фоне восстановления российской экономики и благодаря слаженной и высокоэффективной работе нам удалось добиться роста числа клиентов, нарастить долю рынка в приоритетных областях, увеличить кредитование, улучшив при этом качество активов. Еще одним достижением стало увеличение доли безрискового дохода в общих доходах банковской группы. От лица всего банка хотел бы поблагодарить клиентов за оказанное доверие и выбор нашего банка", - прокомментировал заместитель председателя правления Альфа-Банка Алексей Чухлов.

Объем чистого процентного дохода увеличился на 18,6% до 783 млн долларов США за счет опережающего роста процентных доходов на фоне снижения процентных ставок. Показатель чистой процентной маржи (NIM) составил 4,4%.

За прошедший период группа отмечала существенное повышение качества кредитного портфеля. Доля просроченных кредитов (90+ дней) сократилась с 4,2% в начале года до 2,8%. Покрытие просроченных кредитов (90+ дней) резервами остается по-прежнему консервативно высоким и составляет 107,2%. Ставка резервирования на конец первого полугодия 2016 года составила 3,0%.

Благодаря продолжающемуся росту клиентской базы, чистый комиссионный доход увеличился на 43,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 396 млн долларов США. Доля чистых комиссионных доходов в операционной прибыли до создания резервов достигла на конец первого полугодия 2017 рекордного уровня в 35,7%, что отражает стратегию банка по увеличению стабильного безрискового дохода и усилению роли транзакционного бизнеса.

Совокупные активы банковской группы "Альфа-Банк" выросли на 9,3% по сравнению с прошлым годом и составили 41 804 млн долларов США по состоянию на 30 июня 2017 года.

Кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 8,6% до 25 957 млн долларов США по сравнению с 23 901 млн. долларов США в конце 2016 года. Корпоративный кредитный портфель вырос на 7,6% до 22 531 млн долларов США. Розничный кредитный портфель увеличился на 16,0% и составил 3 426 млн долларов США.

Обязательства увеличились на 10,1% до 35 805 млн долларов США по состоянию на 30 июня 2017 года. Средства клиентов увеличились на 21,6% до 26 408 млн долларов США. При этом объем текущих счетов вырос на 11,9%, а их доля в средствах клиентов составила 46,7%, что свидетельствует о высоком доверии клиентов к банковской группе как к одному из крупнейших финансовых институтов России.

Капитал банковской группы "Альфа-Банк" за отчетный период вырос на 4,6% до 5 999 млн долларов США с 5 734 млн долларов США в конце 2016 года. Показатели капитала по стандартам Базель I поддерживаются на высоком уровне: коэффициенты достаточности общего капитала и капитала 1 уровня составили 20,5%, и 15,8% соответственно, что гарантирует стабильность и устойчивость банковской группы.

Банковская группа "Альфа-Банк" по результатам июля 2017 года заняла позицию крупнейшего российского частного банка по размеру совокупных активов, совокупного капитала, кредитного и депозитного портфелей.

Удалось существенно усилить свои позиции на рынке по всем ключевым направлениям деятельности:

- средняя доля рынка по средствам розничных клиентов "до востребования" выросла до 9,26% по сравнению с 8,98% на начало 2016 года;

- средняя доля на рынке корпоративного кредитования выросла до 3,53% по сравнению с 3,30% на начало года;

- количество клиентов массового корпоративного бизнеса с начала года увеличилось на 16,5% и составило 335 тыс. 500.

Высокий уровень кредитоспособности подтверждается и рейтингами. В мае 2017 года международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings пересмотрело прогноз по Альфа-Банку со "Стабильного" на "Позитивный" и подтвердило долгосрочный рейтинг Банка на уровне BB. По мнению агентства, несмотря на сложную экономическую ситуацию Банковская группа "Альфа-Банк" в течение последних нескольких лет поддерживает высокое кредитное качество активов, а также отмечает усиление капитализации Банка. Также 21 февраля 2017 года рейтинговое агентство Moody’s пересмотрело прогнозы по рейтингам Банковской Группы "Альфа-Банк" с "Негативного" на "Стабильный". Затем, в мае 2017 Moody’s повысило базовую оценку кредитоспособности Банка с ba3 до ba2. В марте 2017 рейтинговое агентство FitchRatings пересмотрело прогнозы по Альфа-Банку с "Негативного" на "Стабильный".

Финансовые результаты группы "Альфа-Банк" составлены в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и проверены аудиторами компании PriceWaterhouseCoopers.