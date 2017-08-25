Торговля в Тюмени должна быть цивилизованной, считает Владимир Якушев

Фото УМВД России по Тюмени

Уличная торговля не украшает город, поэтому ее нужно переводить в более цивилизованный вид, считает губернатор Владимир Якушев.

Такую позицию он высказал, отвечая на вопрос тюменки о борьбе с уличной торговлей в программе "Час с губернатором".

"Управление потребительского рынка Тюмени серьезно работает над этим вопросом, но существует и другая позиция. Она связана с вопросами трудоустройства и дополнительного заработка. Когда мы начинаем предпринимать жесткие меры по отношению к уличным торговцам, тут же появляются петиции и обращения к главе города, ко мне, как губернатору, где люди просят сохранить эти точки", - пояснил Владимир Якушев.

Однако он подчеркнул свою позицию – торговля должна идти только в приспособленных для этого местах, для этого в Тюмени есть рынки, в том числе уличные.

Напомним, в городе регулярно проходят рейды по предупреждению и пресечению несанкционированной уличной торговли. Вопросом занимаются сотрудники управления МВД России по Тюмени вместе с представителями Роспотребнадзора и департамента потребительского рынка.

Евгения Шевцова