На Кубани объявлен траур в связи с ДТП

ullica.ru

18 человек стали жертвами ДТП с автобусом, который упал в море в Краснодарском крае. Еще 23 человека остаются в больницах, один считается пропавшим без вести. 26 августа в регионе объявлен траур по погибшим.

Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются, за 25 августа водолазы провели более 60 погружений. На месте развернут оперативный штаб, с родственниками погибших работают психологи. Следственный комитет возбудил по факту ДТП два уголовных дела. На место происшествия находятся замглавы Ространснадзора Сергей Сарицкий и генеральный директор компании "ОТЭКО-Портсервис", которой принадлежит упавший в воду автобус.

Напомним, автобус упал в море, когда перевозил рабочих подрядной организации и компании "Таманьнефтегаз", возвращавшихся с вахты. По данным МЧС, среди погибших – жители четырех регионов России: Башкирии, Краснодарского края, Крыма и Костромской области, сообщает РИА Новости.



