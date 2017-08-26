up

26.08.2017 суббота

EUR 69.6995

USD 59.1476

В Тюмени 26..28 С 3 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Происшествия

На Кубани объявлен траур в связи с ДТП

09:48 26 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
ullica.ru

18 человек стали жертвами ДТП с автобусом, который упал в море в Краснодарском крае. Еще 23 человека остаются в больницах, один считается пропавшим без вести. 26 августа в регионе объявлен траур по погибшим.

Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются, за 25 августа водолазы провели более 60 погружений. На месте развернут оперативный штаб, с родственниками погибших работают психологи. Следственный комитет возбудил по факту ДТП два уголовных дела. На место происшествия находятся замглавы Ространснадзора Сергей Сарицкий и генеральный директор компании "ОТЭКО-Портсервис", которой принадлежит упавший в воду автобус.

Напомним, автобус упал в море, когда перевозил рабочих подрядной организации и компании "Таманьнефтегаз", возвращавшихся с вахты. По данным МЧС, среди погибших – жители четырех регионов России: Башкирии, Краснодарского края, Крыма и Костромской области, сообщает РИА Новости

 

Теги: автобус , траур , ДТП

Последние новости

11:31 Поисковый отряд "Белая сова" приглашает добровольцев
11:00 В США объявлен режим стихийного бедствия из-за урагана
10:27 Тюменцы могут помочь собраться детям из малообеспеченных семей в школу
09:48 На Кубани объявлен траур в связи с ДТП
09:06 Владимир Чейметов: регион может поставлять племенной скот в приграничные страны
08:56 Тюменцам предлагают присоединиться к акции "Ночь кино"
08:11 Владимир Якушев: Россия активно участвует в решении мировых энергетических проблем Фото
21:14 Владимир Якушев: Тюмень и Астана обменяются опытом создания комфортной городской среды
20:38 Казахстанский опыт государственно-частного партнерства пригодится Тюмени Фото
20:25 МегаФон провел связь нового поколения в ямальские глубинки
Все новости

Архив новостей

Август, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: Россия активно участвует в решении мировых энергетических проблем

Владимир Якушев: Тюмень и Астана обменяются опытом создания комфортной городской среды

Казахстанский опыт государственно-частного партнерства пригодится Тюмени

Политика

Интернет-агрегаторы пойдут на поправку

Сопредседатель ОНФ по Тюменской области прокомментировал встречу Владимира Путина с молодежью

"Единая Россия" провела в Вагайском районе семейный праздник

Экономика

Владимир Чейметов: регион может поставлять племенной скот в приграничные страны

Россияне стали есть больше шоколада и тортов

Отопительный сезон начали на Ямале

Общество

Поисковый отряд "Белая сова" приглашает добровольцев

Тюменцы могут помочь собраться детям из малообеспеченных семей в школу

Тюменцам предлагают присоединиться к акции "Ночь кино"

Спорт

Роман Широков дал старт проекту "Хороший футбол" в Тобольске

Югорские ватерполистки поборются за медали Универсиады

Югорские биатлонисты завоевали золото в смешанной эстафете ЧМ

Происшествия

В США объявлен режим стихийного бедствия из-за урагана

На Кубани объявлен траур в связи с ДТП

Полицейские разбираются с опасными играми детей на железной дороге
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+