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Порог пошлины на интернет-покупку снизят

16:08 30 сентября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Почты России

С одной тысячи до 20 евро снизится норма беспошлинного ввоза товаров для личных целей с 1 июля 2018 года, следует из проекта федерального бюджета на 2018–2020 годы.

Об этом сообщает Коммерсантъ. По расчетам правительства, это может принести до 30 млрд. рублей дополнительных доходов уже в 2018 году. 

В проекте федерального бюджета на 2018–2020 годы содержится предложение снизить порог беспошлинного ввоза товаров через международные почтовые службы. Снижение станет радикальным: если сейчас пошлиной не облагаются покупки в зарубежных интернет-магазинах до одной тысячи евро, то с 1 июля 2018 года будет введен лимит в 20 евро. 

Президент Ассоциации компаний интернет торговли Алексей Федоров не считает снижение беспошлинного порога радикальным.

"Оно было бы таким, если бы лимит стал нулевым, как в Европе. Но двадцать евро — это вариант, при котором большинство посылок будет все равно проходить беспошлинно, потому что даже после всех курсовых передряг средняя стоимость посылки с AliExpress составляет около семисот рублей. Сейчас мы говорим о сумме более одной тысячи трехсот рублей, а это означает, что не менее шестидесяти процентов посылок будет проходить под порогом. Потребитель ничего не заметит", - рассудил он. 

Он также обращает внимание, что если сейчас порог в одну тысячу евро действует на человека, то новый в 20 евро будет на посылку.

Оппозиционное мнение высказал президент национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов.

"Есть наивная убежденность в том, что если брать налоги со всего на свете, то денег станет больше, а не меньше. Но именно пример попыток облагать налогами трансграничную торговлю во всем мире убедительно показывает, что это не так. В мире не существует стран, которые получают хотя бы микроскопический доход от такого налогообложения", - сказал он.

По его словам, все получают убыток, так как администрирование этого налога стоит дорого, а сборы не покрывают административных и операционных издержек.

Дополним, оформлением посылок в качестве таможенного представителя физических лиц займется "Почта России".

Теги: Интернет , Почта России , торговля , Александр Иванов

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