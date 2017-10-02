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Владимир Якушев: в тюменских школах работают думающие и инициативные педагоги

16:05 02 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

В образовательных учреждениях Тюменской области сосредоточен значительный интеллектуальный и творческий потенциал.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев в рамках торжественного приема, посвященного международному Дню учителя.

"Хочу выразить каждому из вас искреннюю признательность и благодарность за тот важный и нужный труд, который вы делаете. У нас работают думающие и инициативные педагоги, которые постоянно совершенствуют свои профессиональные качества, открывают новые перспективы для себя, своих коллег и учеников. Мы очень гордимся вашими заслугами и достижениями", - отметил глава региона.

Он подчеркнул, что в 2017 году более 700 тюменских педагогов удостоились наград Министерства образования и науки, грамот и благодарственных писем правительства области. Это хороший результат, достичь которого можно только благодаря системной, постоянной и повседневной работе.

Пополнилась в этом году и копилка областных наград. Юные тюменцы завоевали золотые и серебряные медали Всероссийской олимпиады школьников, стали победителями Всемирной олимпиады на химии. Увеличилось в полтора раза количество стобалльников по ЕГЭ, почти на 700 человек приросло отличников по результатам выпускных экзаменов.

"Такие результаты не могут не радовать. Ведь добиваются их именно тот, кто ставит высокую профессиональную планку, в любой ситуации остается требовательным к себе", - отметил Владимир Якушев.

За значительные успехи в организации учебного процесса, большой личный вклад в практическую подготовку учащихся и воспитанников губернатор вручил благодарности директору тюменской средней школы №65 Оксане Фокиной и учителю начальных классов средней школы №30 Тюмени Ольге Поляковой.

13 педагогов удостоились дипломов победителей конкурсного отбора на получение денежной премии "Лучший педагог". Среди них учитель начальных классов школы №88 Светлана Авилова, учитель биологии средней школы №2 Заводоуковска Ольга Демина, учитель русского языка и литературы Викуловской школы №1 Валентина Рашова. Всего наград удостоились 13 учителей.

Еще 27 педагогам, ученики которых набрали по результатам ЕГЭ 100 баллов, глава региона вручил благодарственные письма и премии в размере 100 тыс. рублей. В их числе представители школ Тюмени, Тобольска, Ишима, Заводоуковска, Ишимского, Вагайского, Абатского и Викуловского районов.

Директор тюменской средней школы №65 Оксана Фокина выразила благодарность губернатору за внимание, высокую оценку и поддержку труда педагогов.

"Эта поддержка вдохновляет и дает новый стимул к работе. Развитие всех сфер жизнедеятельности неразрывно связано с развитием науки и образования. В нашем регионе многое для этого делается, создаются прекрасные условия и возможности для педагогов. Наш совместный труд вносит определенный вклад в развитие и процветание  региона. Мы и в дальнейшем будем трудиться, полностью отдавая себя этой профессии и приумножая славу и традиции тюменского образования", - отметила Оксана Фокина.

Владимир Якушев еще раз поблагодарил учителей за вклад и поздравил с наступающим Днем учителя.

Любовь Голышева

Теги: Владимир Якушев , День учителя , награды

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