Мост через Туру на улице Мельникайте откроют к концу недели

Мост через Туру по улице Мельникайте откроют к концу недели. Фото Татьяны Ковалевой

Открыть рабочее движение по мосту через Туру планируется в ближайшие выходные, сообщил начальник главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов.

Мост перекрывался для проведения работ по демонтажу существующих конструкций через реку Туру по ул. Мельникайте и возведения нового моста.

"Мост готов. Сейчас ведутся подготовительные мероприятия по демонтажу первого из двух существующих старых мостов - железнодорожного моста. Чтобы его демонтировать, нужно подвести баржи, поднять конструкцию на борт и отбуксировать вниз по течению для дальнейшей разборки. По технике безопасности нужно, чтобы движение по мосту в это время было закрыто. Демонтаж должен быть произведен до субботы включительно", - уточнил руководитель главного управления строительства Тюменской области.

Демонтаж старого автомобильного моста планируется провести в ближайшее время. Как пояснил Сергей Шустов, эти работы тоже потребуют закрыть движение.

"Но это займет всего одни сутки. Это произойдет ориентировочно в течение десяти дней после открытия моста. Все зависит от того, как быстро удастся отбуксировать железнодорожный мост", - уточнил он.

﻿ Мост через Туру по улице Мельникайте откроют к концу недели. Фото Татьяны Ковалевой 1 /

Татьяна Ковалева