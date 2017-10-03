Хирург пошел под суд за взяточничество

Фото: СКР

От трех до семи с половиной тысяч рублей брал за поддельные больничные листы 31-летний хирург одной из поликлиник областного центра. Как сообщает следственное управление СКР по Тюменской области, доказано четыре криминальных эпизода мелкого взяточничества.

Установлено, что с ноября 2016 по июнь 2017 года обвиняемый, являясь должностным лицом, выдавал местным жителям листы временной нетрудоспособности, при этом достоверно зная, что взяткодатели каких-либо заболеваний не имели и за медицинской помощью не обращались.

Молодой хирург также участвовал во взятке другому лицу - в мае 2017 года он пытался передать чужие деньги преподавателю одного из тюменских вузов за хорошую оценку одному из студентов. Преподаватель от 55 тыс. рублей отказался. Тогда хирург, не сообщая об этом студенту, присвоил деньги себе.

Надо отметить, что местные жители, получавшие от врача листы нетрудоспособности, и нерадивый студент тоже будут привлечены к уголовной ответственности.

Все уголовные дела переданы в суд.