Госавтоинспекция предостерегает водителей от лихачества в гололед

Госавтоинспекция предостерегает водителей от лихачества в гололед. Фото Тюменской линии

В связи с изменением погодных условий, дождем, снегопадом и первыми заморозками, Госавтоинспекция обращает внимание водителей на правильный выбор безопасного скоростного режима, соблюдение дистанции и исключение резких маневров на дороге.

В непогоду, при дожде, снегопаде или тумане необходимо выбирать безопасный скоростной режим. Автомобилистам стоит быть предельно внимательными при появлении пешеходов на проезжей части и помнить, что при неблагоприятных погодных условиях у пешеходов обзор может быть ограничен.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции советуют водителям как можно скорее решить вопрос со сменой летней резины на зимнюю шипованную резину. Ездить на летней резине в условиях похолодания и осадков крайне опасно, поскольку ее сцепление с дорогой из-за льда и снега существенно снижается.

Водителям следует психологически перестроиться на зимний стиль вождения. Особенно аккуратными на дороге в этот период должны быть начинающие водители - именно они чаще всего попадают в ДТП при смене сезонов.

Пешеходам рекомендуется использовать световозвращающие элементы и передвигаться только по тротуарам и пешеходным переходам, предварительно убедившись, что движение безопасно.

Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции. Сотрудники постараются оказать всевозможное содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора, сообщается на официальном сайте ведомства.