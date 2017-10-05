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В Ялуторовском районе построят новую школу искусств

11:54 05 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Рабочая поездка губернатора в Ялуторовский район. Фото: https://admtyumen.ru

Более 160 детей из нескольких населенных пунктов обучаются в детской школе искусств в с. Киево, которую посетил губернатор Тюменской области Владимир Якушев во время рабочей поездки в Ялуторовский район.

Глава региона посмотрел, как идут занятия по рисованию, пению,  танцам. Директор школы Наталья Чищенко подарила ему поделку, сделанную учениками, она также рассказала об основной проблеме - школе не хватает помещений.

В школе открыто пять отделений: "Художественное", "Музыкальное", "Хореографическое", "Раннего эстетического развития", "Дизайна". Кроме того, есть предметы по выбору: хор младший, хор старший, эстрадный вокал.

Учебное учреждение размещается в одноэтажном здании из сэндвич-панелей, построенном в 1985 году. По информации администрации Ялуторовского района отсутствуют площади для художественного отделения, занятий по фортепиано, занятий масляной живописи, нет нужного количества раздевалок.

Хотя это не мешает добиваться успеха. Школа стала лауреатом конкурса "Лучшее муниципальное учреждение культуры, находящееся на территории сельского поселения Тюменской области", а также лауреатом Всероссийского конкурса "Лучшая сельская школа-2017".

На совещании по развитию Ялуторовского района, которое провел губернатор, глава муниципалитета Андрей Гильгенберг предложил установить в Киево новое просторное модульное здание. Владимир Якушев поручил подобрать площадку, подходящую для его размещения, и объявить конкурс на строительство.

Кроме того, он поручил разработать проектно-сметную документацию на ремонт спортивного зала в селе Беркут и детского сада в селе Карабаш. Средства будут выделены после экспертизы проектов и согласования объема работ.

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Теги: село Киево , Андрей Гильгенберг , школа искусств , Ялуторовский район , Владимир Якушев

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