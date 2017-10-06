Тюменские скалолазы поборются за Кубок мира в Китае

Фото областная спортивная школа олимпийского резерва.

Тюменские спортсмены примут участие в шестом этапе Кубка мира по скалолазанию в китайском Унцзяне.

В дисциплине "скорость" за награды поборются Юлия Каплина, Станислав Кокорин, Мария Красавина и Александр Шиков.

По результатам этапов Кубка мира текущего сезона 24-летняя Юлия Каплина занимает первую строчку общего зачета в скорости, на ее счету 425 очков. В активе Юлии в 2017 году также золотые медали чемпионата Европы, Всемирных игр, различные награды с соревнований в китайских Нанкине и Чунцине, итальянском Арко, швейцарском Вилларе, шотландском Эдинбурге. Спортсменке принадлежит мировой рекорд в скорости: 7,32 с.

На второй позиции в общем зачете Кубка мира с 416 очками представительница Франции Аннук Жабер, на третьем месте – тюменка Мария Красавина (336 очков). В 2017 году Мария уже становилась призером этапов Кубка мира в Эдинбурге, Вилларе, Нанкине и Чунцине.

В зачете среди мужчин выступит Станислав Кокорин. По данным Международной федерации скалолазания, с учетом выступления в Эдинбурге, он набрал 303 очка. Опережает Станислава представитель Ирана – Реза Алипуршеназандифар (323 очка), который является обладателем мирового рекорда в скорости среди мужчин – 5,48 с. Возглавляет рейтинг Владислав Деулин из Екатеринбурга – 370 очков. Александр Шиков с 238 очками занимает шестое место.

В мировом рейтинге тюменцы входят в десятку сильнейших: Юлия Каплина и Станислав Кокорин – вторые, Мария Красавина – четвертая, Александр Шиков – восьмой. В первый день соревнований, 7 октября, спортсмены проверят свои силы в квалификации, второй день будет посвящен финалам.

После выступления в Унцзяне спортсменов ожидает переезд в Сямынь (провинция Фуцзянь), по результатам которого 14-15 октября станут известны имена новых обладателей Кубка мира по скалолазанию, сообщает Областная спортивная школа олимпийского резерва.