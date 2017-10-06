up

6.10.2017 пятница

EUR 67.7787

USD 57.5811

В Тюмени 0..2 С 4 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Спорт

Тюменские скалолазы поборются за Кубок мира в Китае

12:20 06 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото областная спортивная школа олимпийского резерва.

Тюменские спортсмены примут участие в шестом этапе Кубка мира по скалолазанию в китайском Унцзяне.

В дисциплине "скорость" за награды поборются Юлия Каплина, Станислав Кокорин, Мария Красавина и Александр Шиков.

По результатам этапов Кубка мира текущего сезона 24-летняя  Юлия Каплина занимает первую строчку общего зачета в скорости, на ее счету 425 очков. В активе Юлии в 2017 году также золотые медали чемпионата Европы, Всемирных игр, различные награды с соревнований в китайских Нанкине и Чунцине, итальянском Арко, швейцарском Вилларе, шотландском Эдинбурге. Спортсменке принадлежит мировой рекорд в скорости: 7,32 с.

На второй позиции в общем зачете Кубка мира с 416 очками представительница Франции Аннук Жабер, на третьем месте – тюменка Мария Красавина (336 очков). В 2017 году Мария уже становилась призером этапов Кубка мира в Эдинбурге, Вилларе, Нанкине и Чунцине.

В зачете среди мужчин выступит Станислав Кокорин. По данным Международной федерации скалолазания, с учетом выступления в Эдинбурге, он набрал 303 очка. Опережает Станислава представитель Ирана – Реза Алипуршеназандифар (323 очка), который является обладателем мирового рекорда в скорости среди мужчин – 5,48 с. Возглавляет рейтинг Владислав Деулин из  Екатеринбурга – 370 очков. Александр Шиков с 238 очками занимает шестое место.

В мировом рейтинге тюменцы входят в десятку сильнейших: Юлия Каплина и Станислав Кокорин – вторые, Мария Красавина – четвертая, Александр Шиков – восьмой. В первый день соревнований, 7 октября, спортсмены проверят свои силы в квалификации, второй день будет посвящен финалам.

После выступления в Унцзяне спортсменов ожидает переезд в Сямынь (провинция Фуцзянь), по результатам которого 14-15 октября станут известны имена новых обладателей Кубка мира по скалолазанию, сообщает Областная спортивная школа олимпийского резерва.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Станислав Кокорин , скалолазание , Юлия Каплина

Последние новости

13:04 Сотрудника ямальской полиции осудили на десять лет за попытку сбыта наркотиков
12:53 "Газпром" будет поставлять на тобольскую промплощадку углеводороды до 2033 года
12:42 Творчество, которое приносит деньги: тюменских подростков научили расписывать пряники Фото
12:31 Тюменская область достойно выполнила задачи весеннего призыва
12:20 Тюменские скалолазы поборются за Кубок мира в Китае
12:09 В Тобольске разработали памятку о запрете высаживать детей из автобуса без билета
11:58 Воспитанники СДЮСШОР №1 получили новые шоссейные велосипеды
11:47 Викуловские коммунальщики основательно подготовились к зиме
11:36 Уфимские студенты познакомились с производственными площадками СИБУРа
11:25 Главный бухгалтер из Ишима провернула махинации с субсидией на жилье
Все новости

Архив новостей

Октябрь, 2017
﻿

Губернатор

Российской экономике нужен свой Госплан, считает Владимир Якушев

Владимир Якушев призвал российских промышленников учиться торговать

Владимир Якушев: российской промышленности необходимы квалифицированные кадры

Политика

Проект "Единой России" "Местный дом культуры" востребован в регионах

Андрей Ходосевич провел встречу с сумкинскими единороссами

Тюменцам выдали около тысячи грантов на покупку или строительство жилья на селе

Экономика

"Газпром" будет поставлять на тобольскую промплощадку углеводороды до 2033 года

Уфимские студенты познакомились с производственными площадками СИБУРа

Тюменские недропользователи практикуют поэтапную рекультивацию карьеров

Общество

Творчество, которое приносит деньги: тюменских подростков научили расписывать пряники

Тюменская область достойно выполнила задачи весеннего призыва

В Тобольске разработали памятку о запрете высаживать детей из автобуса без билета

Спорт

Тюменские скалолазы поборются за Кубок мира в Китае

Воспитанники СДЮСШОР №1 получили новые шоссейные велосипеды

Тюменских подростков бесплатно научат танцевать hip-hop

Происшествия

Сотрудника ямальской полиции осудили на десять лет за попытку сбыта наркотиков

Главный бухгалтер из Ишима провернула махинации с субсидией на жилье

Житель Нефтеюганска  избил двух женщин-фельдшеров
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+