Депутаты обсудили исполнение программы газификации региона

Депутаты обсудили исполнение программы газификации региона. Фото ООО «Газпром межрегионгаз Север»

202 объекта газораспределения должны появиться в 135 населенных пунктах Тюменской области к концу 2017 года. 17,5 тыс. домовладений обеспечат условиями для использования природного газа.

Такие планы предусмотрены региональной программой газификации на 2014-2017 год. О ходе ее реализации на заседании комитета по экономической политике и природопользованию говорили депутаты Тюменской областной думы.

По данным департамента ЖКХ, в 2014-2016 годах проведены мероприятия по строительству 140 объектов газораспределения общей протяженностью 638,5 км, что создало условия для газификации 11,3 тыс. домовладений.

"Программа реализуется в соответствии с планом. Основной объем финансирования приходится на 2017 год. В этом году программа также проходит по плану, более половины мероприятий уже завершены, мы рассчитываем на выполнение всех расчетных показателей. Проблем со строительством объектов нет, вопрос в том, что граждане не оперативно подключаются к газопроводам. Одни еще не израсходовали дрова, другие хотят посмотреть на опыт соседей, третьи намерены накопить денег", - отметил заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства области Алексей Майер.

Планами газификации Вагайского района, в частности Казанского сельского поселения, интересовалась депутат Тамара Казанцева. Этот вопрос, отметила она, поднимается уже несколько лет. Как пояснил Алексей Майер, он может быть решен в следующую пятилетку.

"При формировании программы учитывается ряд критериев. Прежде всего эффективная газификация: удельные затраты на строительство газопровода не должны привести к росту тарифа. В программу включаются прежде всего мероприятия по догазификации населенных пунктов, уже подключенных к системе газораспределения, после чего строятся межпоселковые газопроводы. Село Казанское мы учитываем при формировании программы на 2018-2022 годы. В потребность населенный пункт включен, но перечень мероприятий будет сформирован с учетом эффективной газификации. Я не исключаю, что поселение попадет в этот период, но пока однозначно сказать нельзя", - сообщил он.

Татьяна Ковалева