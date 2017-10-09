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Владимир Якушев - в тройке самых влиятельных глав регионов

13:59 09 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев имеет очень сильное влияние в администрации президента РФ, правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите.

К такому выводу пришли эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), подготовившие рейтинг влияния глав субъектов Российской Федерации в сентябре 2017 года.

Средний балл Владимира Якушева составил 6,83, и он, как и в августе, занял третье место. Впереди только мэр Москвы Сергей Собянин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, как отмечено на сайте агентства, проводится методом закрытого анкетирования. В сентябре 2017 года в нем приняло участие 26 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты. Они ответили на вопрос: как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в администрации президента РФ, правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку российского экспертного сообщества влияния всех глав регионов России. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам "очень сильное влияние" (1-20 места), "сильное влияние" (21-50 места), "среднее влияние" (51-85 места).

Напомним, что в рейтинге устойчивости, составленном холдингом "Минченко Консалтинг" "Политбюро 2.0 и губернаторский корпус", Владимир Якушев также занимает высокую позицию в Уральском федеральном округе.

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Теги: Владимир Якушев , рейтинг

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