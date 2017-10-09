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На четырех озерах в Тюменской области ликвидируют загрязнения

13:04 09 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
На четырех озерах в Тюменской области ликвидируют загрязнения.Фото ИА "Тюменская линия"

Реализацию государственной программы Тюменской области "Недропользование и охрана окружающей среды" проанализировали на заседании президиума регионального правительства, которое провел губернатор Владимир Якушев.

С докладом выступила директор профильного департамента Жанна Злобина. Она сообщила, что на выполнение природоохранных мероприятий программы в 2017 году предусмотрено 262,7 млн рублей - это в полтора раза больше уровня 2016 года. Большая часть средств выделена из регионального бюджета.

Деньги направляются на ликвидацию несанкционированных свалок, ремонт и реконструкцию гидротехнических сооружений, на расчистку водных объектов, ликвидируются бесхозяйные аварийные водозаборные скважины, ведется государственный экологический мониторинг и надзор, определяется состояние минерально-сырьевой базы, проводятся геологоразведочные работы.

В частности, по данным Жанны Злобиной в 2012-2016 годах при финансовой поддержке из областного бюджета органами местного самоуправления ликвидировано 148 несанкционированных свалок общей площадью 115 га.

В 2017 году ликвидировано три несанкционированные свалки в Ишимском, Сладковском и Ялуторовском районах. Планируется к ликвидации 14 свалок в Тобольске, Вагайском, Ишимском, Тобольском и Тюменском районах.

В текущем году также организован ремонт 11 ГТС в Ишиме, Омутинском, Ялуторовском, Тобольском и Абатском районах, на капремонт еще восьми сооружений разрабатывается проектная документация. 

"За три года разработаны проекты ликвидации загрязнений на четырех озерах в Бердюжском, Тюменском и Ялуторовском районах. Расчистка одного из них - озера Сингуль - уже завершена. В настоящее время разработан проект расчистки озера Алебашево, получено положительное заключение экспертизы. Реализация проекта согласована на 2017-2020 годы за счет федеральных средств", - сообщила о еще одном направлении работы директор областного департамента экологии и недропользования.

В рамках программы ликвидируют бесхозяйные аварийные водозаборные скважины, являющиеся источником возможного загрязнения подземных вод. Всего на начало 2017 года было ликвидировано 636 скважин. В этом году в рамках заключенных контрактов ликвидирована еще 21 скважина: 15 - в Юргинском и шесть - в Уватском районах.

В сфере оценки состояния минерально-сырьевой базы и ее развития перспективы связаны с исследованием месторождений торфа, сапропеля, озерной извести (гажи).

Программа предусматривает подготовку проектной документации по оценке запасов и ресурсов на 200 месторождениях торфа и 100 месторождениях/проявлениях озерного сапропеля и гажи; а также поисково-оценочное бурение на 22 месторождениях торфа и на 10 месторождениях озерного сапропеля с подсчетом запасов; лабораторные исследования минерального сырья.

Ревизия месторождений позволит получить детальную геологическую информацию по объектам, что повысит инвестиционную привлекательность отрасли.

Губернатор поручил продолжить начатые работы в полном объеме, подчеркнув важность и актуальность темы экологических ресурсов.

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Теги: недропользование , охрана окружающей среды , Владимир Якушев , Жанна Злобина , несанкционированные свалки

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