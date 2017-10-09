Владимир Якушев поручил выделить средства на строительство домов двум многодетным семьям

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Две многодетные семьи завершат строительство домов благодаря областной поддержке. Соответствующее поручение подписал губернатор Тюменской области Владимир Якушев, распоряжение о выделении средств будет подписано на ближайшем заседании президиума регионального правительства.

Глава региона в режиме видео-конференц-связи пообщался с многодетными мамами из Ялуторовского района и Заводоуковского городского округа, которые обратились за помощью. В таком формате проходят личные приемы с жителями, проживающими в отдаленных от областной столицы муниципалитетах.

В семье из Заводоуковского городского округа родители воспитывают шестерых детей, один их них - ребенок-инвалид. Они начали строительство дома на собственные средства, использовали и деньги материнского капитала. Провели газ, сделали систему отопления. Осталось завершить внутреннюю отделку комнат. Деньги закончились и семья обратилась с просьбой оказать им материальную помощь.

В многодетной семье из Ялуторовского района воспитывается пятеро детей. После гибели главы семейства заботы легли на маму. Семья проживает в доме, к которому планировали построить дополнительные помещения, установить котел для газового отопления. Самостоятельно осуществить реконструкцию дома и монтаж системы отопления семья не может.

Семьям ранее материальная помощь не оказывалась.

"Главная задача – на выделенные деньги достроить дома, чтобы вы могли решить жилищную проблему, которая беспокоит вас и ваши семьи. Это целевые средства", - обратился к многодетным мамам Владимир Якушев.

Представителям органов социальной защиты на местах губернатор дал поручение взять на контроль строительство этих объектов, подрядчиков, чтобы все работы выполнить без проволочек и качественно: семьи должны получить добротные и уютные дома. Владимир Якушев пожелал им успешно завершить стройку.