Ямал начинает продажу облигаций

Ямал начинает продажу облигаций. Фото правительство.янао.рф

Ямал начнет продажу облигаций внутреннего государственного займа для населения на общую сумму 1 млрд рублей 18 октября.

Каждый гражданин России сможет купить ценные бумаги региона и в течение 5 лет получать по ним доход. Процентная ставка дохода по облигациям ЯНАО в 9,25% годовых – выше, чем ставки по депозитам большинства крупных российских банков. Годовая доходность постоянна и не подлежит изменению даже в случае дальнейшего снижения ключевой ставки Центробанка России, сообщает пресс-служба правительства Ямала.

Начисляться проценты по облигациям будут ежеквартально. Забрать свои средства без существенной потери дохода держатели облигаций смогут в любой момент – комиссия банка при досрочном возврате денежных средств варьируется в зависимости от суммы и не превысит 1,5%. Сохранность вложенных в облигации средств обеспечивается бюджетом Ямало-Ненецкого автономного округа. Также округ гарантирует выплаты всем своим имуществом. Эксперты оценивают уровень риска инвестирования в облигации ЯНАО как крайне низкий.

Купить ценные бумаги можно будет до 22 декабря 2017 года в отделениях крупнейших банков региона: Запсибкомбанка и Газпромбанка.

Номинал одной облигации – тысяча рублей. Минимальный объем покупки – 30 штук, как и при покупке гособлигаций Российской Федерации. Для покупки ценных бумаг клиенту достаточно будет прийти в отделение одного из двух банков с паспортом, ИНН и открыть в этом банке лицевой счет. Облигации являются именными и будут храниться на депозитарном счете владельца в банке. Такой способ хранения защитит ценные бумаги от порчи, хищения или утери.