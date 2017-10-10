В Тюменской области названы лучшие предприятия-экспортеры

Лучшие предприятия-экспортеры определили в Тюмени, фото ИА "Тюменская линия"

Компания "СибСтрой-Экология" признана лучшим экспортером Тюменской области среди предприятий малого бизнеса в 2017 году.

Напомним, компания занимается производством противофильтрационных и рекультивационных бентонитовых материалов нового поколения. Ее продукция включена в реестр инновационных проектов и региональный план мероприятий по импортозамещению. Сама компания является действительным членом Тюменской торгово-промышленной палаты и резидентом тюменского технопарка.

Среди предприятий среднего бизнеса эксперты отметили оптовую компанию "Денит", она предлагает запчасти для отечественных автомобилей. В отрасли высокотехнологичных компаний победило ЗАО "Сибтехнология" - единственный в России производитель государственных и межгосударственных стандартных образцов комплексного состава и свойств нефтепродуктов на натуральной основе. В еще одной номинации – "Прорыв года" - отмечен научно-производственный центр "Сибнефтегаздиагностика". Компания специализируется на диагностировании и экспертизе промышленной безопасности опасных производственных объектов нефтегазовой отрасли.

Кроме дипломов они получили сертификаты на обучение в Высшей школе экономики и скидки на сертификацию и размещение в бизнес-журнале. Отдельно организаторы и партнеры отметили компании, показавшие хорошие результаты, но не вошедшие в число победителей: ООО "Интэс", "Интеллект-сервис", Ялуторовский завод пищевого оборудования и ИП Лагун.

Отметим, что итоги конкурса подвели на II конгрессе компаний малого и среднего бизнеса Тюменской области "Стратегии чемпионов".

Поздравляя победителей, директор регионального департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Леонид Остроумов подчеркнул, что по данным на вторую половину 2017 года экспортной деятельностью в регионе занимаются 138 предприятий – почти вдвое больше, чем в 2016 году. Объем внешнеторговых операций также вырос: с 2,6 млрд долларов в 2016 году до 1,8 млрд только за первую половину 2017 года.

Евгения Шевцова