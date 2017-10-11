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Тюменская энергосбытовая компания обновила раздел "Порядок ограничения режима потребления электроэнергии"

10:58 11 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Тюменская энергосбытовая компания обновила раздел «Порядок ограничения режима потребления электроэнергии».Фото пресс-службы АО «Тюменской энергосбытовой компании»

Изменения в правилах полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии затронули все этапы процедуры введения ограничения энергоснабжения: от способов уведомления потребителей о планируемом ограничении до мер ответственности, установленной законодательством Российской Федерации, за нарушение порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, сообщает пресс-служба АО "Тюменской энергосбытовой компании".

АО "ТЭК" предоставляет возможность своим потребителям ознакомиться с ключевыми вопросами, связанными с процедурой ограничения, на странице "Порядок ограничения режима потребления электроэнергии". В разделе размещена информация об основаниях введения ограничения энергоснабжения, о способах уведомления потребителей о планируемом ограничении, о выделенных оператором подвижной радиотелефонной связи абонентских номерах и (или) об адресах электронной почты, предназначенных для направления потребителю уведомлений, об обязанности потребителей, ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям, иметь утвержденный план мероприятий по обеспечению готовности к введению полного ограничения режима потребления электрической энергии, а также об ответственности, установленной законодательством Российской Федерации, за нарушение порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии.

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Теги: ТЭК

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