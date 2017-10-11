В Заводоуковске открылся цех по переработке индейки

В Заводоуковске открылся цех по переработке индейки. Фото ИА "Тюменская линия"

Цех по убою и переработке индейки птицефабрики "Инди" начал работу в Заводоуковске 11 октября. В торжественной церемонии запуска производства принял участие губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

"Оснащенный современным итальянским оборудованием, цех способен перерабатывать 2 тысячи 800 голов индейки в смену. Это от 30 до 50 тонн мяса в живом весе, в зависимости от пола птицы. Пока цех будет производить охлажденные и замороженные мясные полуфабрикаты в вакуумной упаковке. В планах - выпуск колбас, сосисок, копченостей и других деликатесов", - рассказал губернатору инвестор Темури Латария.

По его словам, после выхода на проектную мощность в новом цехе будут трудиться более 190 человек, на сегодняшний день уже набрано свыше 140 работников. "Такого производства в Тюменской области до сих пор не было. Поэтому мы набирали персонал через службу занятости населения и отправляли людей на обучение", - сообщила журналистам заместитель директора компании "Абмолют-Агро" Нина Данилюк.

Отметим, что цех по убою и переработке птицы - важная часть крупного инвестиционного проекта по созданию птицекомплекса по выращиванию индейки, который компания "Абсолют-Агро" реализовала в Заводоуковске и Юргинском районе при активной поддержке правительства Тюменской области. Общий объем инвестиций в проект составил 2,19 млрд рублей. В результате в двух муниципалитетах региона будет создано 490 новых рабочих мест.

﻿ В Заводоуковске открылся цех по переработке индейки. Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Евгений Бабенко