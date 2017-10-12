Владимир Якушев: российским производителям оборудования для АПК нужно серьезно потрудиться

admtyumen.ru

Повышение конкурентоспособности российского оборудования для агропромышленного комплекса и переработки сельхозпродукции - очень непростая задача. Такое мнение высказал губернатор Тюменской области Владимир Якушев, общаясь с журналистами после торжественного открытия птицеводческого комплекса по производству индейки в Юргинском районе.

"Скоро сказка сказывается, да нескоро дело делается. Было бы наивно надеяться, что после того, как наша рабочая группа подготовит доклад Государственному совету России о развитии региональной промышленности, у нас сразу появится отечественное оборудование для агропромышленного комплекса и переработки сельхозпродукции. В такие чудеса никто не верит. Нам предстоит пройти непростой путь", - отметил губернатор, отвечая на вопрос обозревателя "Тюменской линии".

Напомним, по поручению президента России Владимира Путина Владимир Якушев возглавил рабочую группу Государственного совета РФ по вопросу "О развитии региональной промышленной политики". Подготовленный рабочей группой доклад, Госсовет рассмотрит в 2018 году. Ранее тема региональной промышленной политики на столь высоком уровне не обсуждалась. Первое заседание рабочей группы прошло 5 октября в Москве.

"С другой стороны, нельзя утверждать, что у нас совсем уж нет отечественного оборудования для переработки сельхозпродукции. Например, в ходе рабочей поездки в Юргинский район мы посетили небольшой цех по переработке молока индивидуального предпринимателя Татьяны Швейн. Там все оборудование российского производства, и отзывы о нем хорошие. Наша промышленность в этом направлении движется", - отметил губернатор.

Что касается птицеводческого комплекса по производству индейки в Юргинском районе и некоторых других высокотехнологичных предприятий агропромышленного комплекса, использование там импортного оборудования обусловлено спецификой производства, добавил Владимир Якушев. "Есть бесспорные мировые лидеры по выпуску оборудования для некоторых отраслей. Например, в инкубатории используются сложнейшие инновационные, космические технологии. Конкурировать с производителями подобного оборудования непросто, для этого надо серьезно потрудиться", - подчеркнул он.

По словам губернатора, в предложениях по развитию региональной экономики, которые рабочая группа под его руководством готовит для Госсовета РФ, будет обобщен позитивный региональный, в том числе и тюменский опыт развития промышленности и созданию новых производств. На базе этого опыта необходимо создать новые механизмы и инструменты, которые дадут возможности для более активного развития региональной промышленности, добавил Владимир Якушев.

"Есть много проблем в сфере логистики, транспорта, финансовой господдержки. Например, инвестор вложил серьезные деньги в строительство птицеводческого комплекса в Юргинском районе, рассчитывая на гарантированную федеральным министерством сельского хозяйства компенсацию процентной ставки по кредитам. Но этот вопрос сегодня завис, и в результате финансовая модель инвестпроекта летит в тартарары. Такого быть не должно", - убежден глава региона.

Евгений Бабенко