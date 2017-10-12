Чиновники Сургута пересядут на такси для экономии

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Сотрудники администрации Сургута будут пользоваться не служебными автомобилями, а такси, это позволит сэкономить городскому бюджету 40 млн рублей в год.

Как сообщает администрация города, автопарк администрации продадут, а водителей трудоустроят. Останется тот минимум служебных автомобилей, который необходим для обеспечения представительских нужд, в том числе для работы с иногородними делегациями.

Будет разработано техническое задание, по которому участвовать в тендере смогут только те таксомоторные компании, которые честно работают на рынке. В ближайшее время в Сургуте пройдет конкурс.

Сургут – один из первых муниципалитетов, где принято решение об отказе от служебного транспорта. В 2017 году к такой же практике прибег Минфин России. Пересадив чиновников на такси, министерство сэкономило более 11 млн рублей. Также планируют пересадить чиновников на такси в Москве и Татарстане, аналогичный эксперимент начался в сентябре в Удмуртии.