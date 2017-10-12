Под Уватом погибли водители КамАЗа и Рено

Фото: ГИБДД ТО

Два человека погибли в дорожной аварии, которая произошла под Уватом около 13 часов 12 октября.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, на 371 км на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск легковой автомобиль "Рено Сандеро", выезжая со второстепенной дороги, не пропустил тягач "КамАЗ".

От сильного удара легковую машину вынесло под большегруз "Ивеко", перевозивший бетонные плиты. "Рено" сразу превратилось в груду металла. А у КамАЗа оторвало кабину.

Погибли водитель тягача и неопознанный пока человек из "Рено". Инспекторы пока не могут точно сказать, был ли там пассажир или это все-таки одинокий водитель.

Сейчас автоинспекторы вручную регулируют движение транспорта на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск, пропуская автомобили в реверсивном режиме.