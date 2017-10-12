В Викулово выявили самые спортивные трудовые коллективы

Спартакиада трудовых коллективов в Викулово, фото - sprint-vikulovo.ru

11 команд организаций и предприятий Викуловского района поучаствовали в ежегодной спартакиаде трудовых коллективов на базе детского центра "Русичи".

Среди них – представители сферы образования, культуры, команда районной администрации, журналисты, сборная предпринимателей. Им предстояло пройти туристическую полосу из нескольких препятствий: тарзанка, стрельба по мишеням, сбор и разбор палатки, гонки на велосипедах, индивидуальные задания.

Быстрее всех ее преодолел коллектив Центра культуры и досуга. Всего на один балл отстали от них прошлогодние победители – сборная Викуловской школы №2. Третье место заняла команда администрации Викуловского района.

В этот же день прошли индивидуальные соревнования по дартсу. В них первенствовал женский коллектив второй школы. "Это уже опыт – мы каждый год стараемся принимать участие в спартакиаде. Специально готовиться времени нет, поэтому действуем не по плану. Главное – получается", - поделилась участница команды Ольга Быструшкина.

Евгения Шевцова