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В Тобольске снизилось количество преступлений в общественных местах

17:21 12 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: администрация Тобольска

560 преступлений зарегистрировано в общественных местах Тобольска за 9 месяцев 2017 года. За аналогичный период 2016 года таких преступлений было 703.

Об этом сообщил начальник тобольского отдела УМВД России Александр Антонов на пресс-конференции в городском музее печати.

"Раскрыто 450 таких преступлений, установлено 487 лиц, совершивших преступления в общественных местах. На улицах зарегистрировано 397 преступлений, в прошлом году - 490, раскрыто 312, установлено 337 лиц, совершивших такие преступления", - рассказал правоохранитель.

На снижение преступности в общественных местах, считает Антонов, повлияли эффективные оперативно-профилактические рейды и установка в рамках программы "Безопасный город" камер видеонаблюдения на улицах.

Так, во время акций раскрыто 15 преступлений, задержаны 12 человек, находящихся в розыске, установлено местонахождение 14 без вести пропавших.

С начала года наблюдается снижение числа краж, вымогательств и умышленных убийств, но вот грабежей, угонов и хищений документов стало больше.  

Заместитель атамана Тобольского станичного казачьего общества Александр Тропин доложил о роли казаков в наведении порядка в общественных местах: "Штатная численность казачьей дружины составляет 35 казаков, два кандидата проходят стажировку. За 9 месяцев 2017 года казачьей дружиной совместно с правоохранительными органами было 3 тысячи 620 выходов на обеспечение охраны общественного порядка. Выявлено 1 тысяча 237 административных правонарушений, проверено 6 тысяч 871 единица автотранспорта. По месту жительства  проведено 856 проверок, профилактических бесед с гражданами казаки провели 10 тысяч 692, участвовали в 71 массовом мероприятии. Население адекватно реагирует на нашу работу".

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Теги: казаки , Тобольск , происшествие , МВД

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