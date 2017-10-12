Великий урок истории прошел в Тюмени

Кадр из фильма "Нюрнбергский Набат"

Нацистские преступления не имеют срока давности. Об этом напомнил губернатор Владимир Якушев, предваряя встречу с автором книг и фильмов, вице-президентом Международной ассоциации прокуроров Александром Звягинцевым "Чтобы помнили: Нюрнбергский процесс".

"У нас есть уникальная возможность встретиться с уникальным человеком, автором фильма о Нюрнбергском процессе, погрузиться в материалы крупнейшего в истории суда народов, - отметил он. - Нюрнбергский трибунал предоставил неопровержимые доказательства тяжких преступлений нацизма против человечества. Задокументировать эти преступления было нужно не только в память тех, кто погиб от зверств фашизма. Это в первую очередь нужно было живым, будущим поколениям. Это исторический урок, который продемонстрировал неотвратимость наказания и торжество справедливости. К сожалению, не все усвоили этот урок, вновь предпринимаются попытки уменьшить и принизить великую победу над фашизмом, оболгать и даже опорочить историю, а в некоторых странах стали возрождать фашистскую идеологию, а фашистских преступников превращать в героев. Сегодня особенно важен открытый разговор на эту тему".

И такой разговор состоялся. Почти три часа в зале ДК "Нефтяник", где собрались люди разных поколений, стояла напряженная тишина. И студенты тюменских вузов, и кадеты президентского училища, и ветераны войны и труда старались даже не дышать, чтобы не пропустить ни одного слова человека, который первые стихи о Нюрнбергском процессе написал в 13 лет, и называет тему суда народов над фашизмом самой главной темой всей жизни. Его романы "Нюрнбергский набат (репортаж из прошлого к будущему)", "На веки вечные. И воздастся вам…" и другие произведения на эту тему, написанные в жанре военной документалистики и исторической прозы, позволяют осмыслить прошлое, задуматься о настоящем и будущем. Он автор серии фильмов, посвященных Нюрнбергскому процессу, которые показал телеканал "Россия 24". Вышло шесть картин, все сняты на основе исторических кино- и фотодокументов, а также документальных свидетельств участников процесса и наших современников.

"Вышли первые шесть картин, но работа идет, продолжение следует", - отметил он на встрече в Тюмени.

Он рассказал, что материалы о процессе – это целые тома, километры кино- и фотопленок, многие кадры из которых зрители увидят впервые, к ним прежде никто не прикасался. Канву фильмов составляют нынешние съемки. "Мы исколесили со съемочной группой тысячи километров, побывали во многих памятных местах, нашли живых свидетелей тех событий, встречались с потомками участников процесса с одной и другой стороны, - рассказал он. - Что характерно, дети и внуки осужденных, с кем нам удалось встретиться, открыто и честно осуждают преступления своих родственников, чего не скажешь о многих нынешних политиках".

Это, по словам историка и писателя, стала одной из побудительных причин взяться за новые картины. В сознание людей стала назойливо протаскиваться идея, что Нюрнберг был давно, теперь другие времена и иное устройство мира, так что ялтинские и потсдамские соглашения держав - победительниц во Второй мировой войне о послевоенном устройстве Европы устарели. А Нюрнбергский процесс - это суд победителей над побежденными...

"Знакомая песня, ее сочинили еще в Нюрнберге сами нацистские преступники и их адвокаты, - заявил Александр Звягинцев. - Они утверждали, что ничего не знали о злодеяниях и судить их не за что. Главный обвинитель от США на процессе Роберт Джексон в своей заключительной речи сказал: "Если верить подсудимым, ни один из них не видел зла. Геринг никогда не подозревал о программе уничтожения евреев, хотя лично подписал десятки декретов. Гесс просто передавал приказы Гитлера, не читая их, подобно посыльному. Риббентроп ничего не знал о внешней политике. Кейтель не имел представления о результатах воплощения в жизнь своих приказов. Кальтенбруннер считал, что гестапо и СД - это что-то вроде регулировки дорожного движения... Признать этих людей невиновными значит с тем же основанием сказать, что не было войны, не было убийств, не было преступлений".

Еще убедительнее выразился главный обвинитель от СССР Роман Руденко: "Мы спрашиваем, подтвердилось ли на суде предъявленное подсудимым обвинение? Доказана ли их вина? На этот вопрос можно дать только один ответ. Эти преступления доказаны. Их опровергнуть не могли ни показания подсудимых, ни доводы защиты. Их опровергнуть нельзя, потому что нельзя опровергнуть истину, а именно истина является прочным результатом настоящего процесса, надежным итогом наших длительных и упорных усилий".

Вычеркнуть из памяти черные страницы войны и забыть уроки Нюрнберга сегодня пытаются, по мнению Александра Звягинцева, отдельные политики исключительно в угоду неким корыстным интересам. "Честные, не ангажированные люди и сегодня дают реальные оценки. Могу сослаться на разговор с экс-председателем группы реагирования Евросоюза, бывшим премьер-министром Королевства Испания Фелипе Гонсалесом Маркесом. Вот что он сказал по этому поводу: Я думаю, что Нюрнбергский процесс был неизбежной исторической необходимостью. Не разделяю точку зрения негативистов, которые отрицают все произошедшее. Исторические факты настолько очевидны, что отрицать их значит совершать преступление. Ведь никакой лучшей процедуры не существовало! Хуже была бы просто чистая месть - казнь тех, кто нес ответственность за совершенные ужасы. Напротив, творцам этих ужасов было позволено иметь набор гарантий с целью защиты, чего они сами, кстати, никогда не предоставляли своим жертвам. Таким образом, я вижу это ясно: Нюрнбергский процесс - это историческая необходимость, чрезвычайный прецедент для раздумий о том, что произошло и что было потом, и, наконец, печаль по поводу того, что история мало чему нас учит, потому что историю мало изучают", - такими словами писатель и историк закончил свою встречу с тюменской общественностью.

Такие встречи, по мнению губернатора Владимира Якушева, особенно необходимы сегодня.

"Наше поколение еще застало живых свидетелей тех событий, - поделился он своими впечатлениями с журналистами. - У всех нас были бабашки и дедушки, которые воевали на фронтах или трудились в тылу. А уже наши дети и внуки такой информации из первоисточников не имеют. И конечно, то, что сегодня на встрече произошло, те документы, которые были представлены именно в формате документального фильма, очень интересного и креативного, это очень важно. Такие встречи нужны и их нужно проводить больше. Мы должны все подключаться ко всем этим процессам. Эти фильмы нужно популяризировать, показывать на региональном телевидении, распространять через Интернет, показывать на центральных каналах".

Международный военный трибунал в Нюрнберге стал первым в истории опытом осуждения преступлений государственного масштаба — правящего режима, его карательных институтов, высших политических и военных деятелей.

8 августа 1945 года через три месяца после Победы над фашистской Германией, правительства СССР, США, Великобритании и Франции заключили соглашение об организации суда над главными военными преступниками. Это решение вызвало одобрительный отклик во всем мире: надо было дать суровый урок авторам и исполнителям людоедских планов мирового господства, массового террора и убийств, зловещих идей расового превосходства, геноцида, чудовищных разрушений, ограбления огромных территорий. В дальнейшем к соглашению официально присоединились еще 19 государств, и трибунал стал с полным правом называться судом народов.

Процесс начался 20 ноября 1945 года и продолжался почти 11 месяцев. Перед трибуналом предстали 24 военных преступника, входивших в высшее руководство фашистской Германии. Такого в истории еще не было. Также впервые был рассмотрен вопрос о признании преступными ряда политических и государственных институтов — руководящего состава фашистской партии НСДАП, штурмовых (СА) и охранных (СС) ее отрядов, службы безопасности (СД), тайной государственной полиции (гестапо), правительственного кабинета, верховного командования и генерального штаба.

Суд не был скорой расправой над поверженным врагом. Обвинительный акт на немецком языке был вручен подсудимым за 30 дней до начала процесса, и далее им передавались копии всех документальных доказательств. Процессуальные гарантии давали обвиняемым право защищаться лично или при помощи адвоката из числа немецких юристов, ходатайствовать о вызове свидетелей, предоставлять доказательства в свою защиту, давать объяснения, допрашивать свидетелей и т. д.

В зале суда и на местах были допрошены сотни свидетелей, рассмотрены тысячи документов. В качестве доказательств фигурировали также книги, статьи и публичные выступления нацистских лидеров, фотографии, документальные фильмы, кинохроника. Достоверность и убедительность этой базы не вызывали сомнений.

Все 403 заседания трибунала были открытыми. В зал суда было выдано около 60 тыс. пропусков. Работу трибунала широко освещала пресса, велась прямая радиотрансляция. Обвиняемые были признаны виновными в тяжких преступлениях против мира и человечества. Двенадцать из них трибунал приговорил к смертной казни через повешение. Другим предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме. Трое были оправданы. Были объявлены преступными главные звенья государственно-политической машины, доведенные фашистами до дьявольского идеала. Однако правительство, верховное командование, генштаб и штурмовые отряды (СА), вопреки мнению советских представителей, таковыми признаны не были.

Борис Олейник