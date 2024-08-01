В Год семьи многодетные семьи Тюменской области отмечены высокими наградами

| Фото: Скриншот видео | Фото: Скриншот видео

Ордена "Мать-героиня" и "Родительская слава" вручил губернатор Тюменской области Александр Моор многодетным семьям Гамм и Колосковым 15 августа. Об этом глава региона написал в своих соцсетях.

Мария Владимировна и Андрей Гербертович Гамм из Исетского района. Родители воспитали 10 детей, у четы растет уже 41 внук. По поручению президента России Александр Моор вручил высокую государственную награду – орден "Мать-героиня" Марии Владимировне. Это первая такая награда в истории региона после ее официального возвращения.

"Волнительно все это, и в то же время радостно. Осознаешь, что вроде ничего особого и не сделал. Жили обыкновенно, как все люди. Детей растили, о наградах не задумывались", - поделилась эмоциями Мария Гамм.

Супруги Михаил и Елена Колосковы воспитывают восьмерых ребятишек. Они удостоены ордена "Родительская слава". Михаил рассказал, что с супругой они знакомы с шести лет - учились в одном классе. История их любви началась с одного вечера встречи выпускников и продолжается до сих пор.

""Я рад вручить таким большим и дружным семьям государственные награды. Они - за почетный, очень ответственный и бескорыстный родительский труд. Как многодетный отец я убежден, что иметь семью - это большое счастье", - сказал Александр Моор.

Глава региона отметил, что за последние пять лет в Тюменской области стало в полтора раза больше многодетных семей - сегодня их в регионе насчитывается около 40 тыс.