Александр Моор: наша экономика должна базироваться на умных специалистах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область - это инновационный регион с диверсифицированной умной экономикой, считает губернатор Тюменской области Александр Моор. Поэтому экономика должна базироваться на новых знаниях, на молодежи, на умных специалистах. А межвузовский кампус как элемент инновационной экономики является ключевым проектом.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции, посвященной 80-летию региона, 14 августа.

"Мы находимся на этапе технического перелома. Уже очень много технологий, которые близки к своему масштабному внедрению, начиная с искусственного интеллекта заканчивая беспилотными транспортными средствами. И есть много других технологий, которые ждут своего часа. И мне кажется, в ближайшие 20 лет мы станем свидетелями этих серьезных изменений. Поэтому мы делаем ставку на молодых, на творческое технологическое предпринимательство и, безусловно, на развитие креативных индустрий", - сказал Александр Моор.

Добавим, межуниверситетский кампус будет создан в рамках нацпроекта "Наука и университеты".