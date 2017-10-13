Пресс-конференция Владимира Якушева в Москве

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Пресс-конференция губернатора Тюменской области Владимира Якушева, посвященная вопросам региональной промышленной политики, а также другим направлениям развития области, состоится в пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве 17 октября.

По поручению президента РФ тюменский губернатор возглавил рабочую группу Госсовета, которой предстоит рассмотреть актуальные вопросы развития региональной промышленной политики и подготовить предложения, которые лягут в основу решения Госсовета. Глава Тюменской области расскажет, как российским регионам можно привлекать инвестиции, как переформатировать имеющуюся финансовую модель на развитие реального сектора экономики, как максимально эффективно сбывать произведенную продукцию.

Для чего в области стартовал перезапуск системы профессионального и высшего образования? Почему в 2017-2018 году в Тюменской области открывается сразу три музея? Как Тюмень впервые в своей истории готовится принять этапы Кубка мира по биатлону и лыжным гонкам? - на эти и другие вопросы ответит Владимир Якушев.