up

13.10.2017 пятница

EUR 68.4455

USD 57.6869

В Тюмени 4..6 С 3 м/с
ветер восточный

﻿
Главная / Новости / Губернатор

Пресс-конференция Владимира Якушева в Москве

16:05 13 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
фото РИА Новости

Пресс-конференция губернатора Тюменской области Владимира Якушева, посвященная вопросам региональной промышленной политики, а также другим направлениям развития области, состоится в пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве 17 октября.

По поручению президента РФ тюменский губернатор возглавил рабочую группу Госсовета, которой предстоит рассмотреть актуальные вопросы развития региональной промышленной политики и подготовить предложения, которые лягут в основу решения Госсовета. Глава Тюменской области расскажет, как российским регионам можно привлекать инвестиции, как переформатировать имеющуюся финансовую модель на развитие реального сектора экономики, как максимально эффективно сбывать произведенную продукцию.

Для чего в области стартовал перезапуск системы профессионального и высшего образования? Почему в 2017-2018 году в Тюменской области открывается сразу три музея? Как Тюмень впервые в своей истории готовится принять этапы Кубка мира по биатлону и лыжным гонкам? - на эти и другие вопросы ответит Владимир Якушев. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: пресс-конференция , Владимир Якушев

Последние новости

18:20 Ведущие медики России и Европы обсудили в Тюмени проблемы травматологии и ортопедии Фото
18:09 Тюменцы первыми прибыли на ВФМС-2017 в Сочи Фото
18:01 Проект "ЭКОпарк Затюменский" высоко оценили эксперты на международном форуме
17:58 14 октября - события дня
17:47 Команда "Достойного выбора" показала тюменским подросткам Крым Фото
17:36 Ишимцы выступят на всероссийском фестивале циркового искусства
17:19 Перебои с телевещанием ожидаются в Тюменской области
17:08 Фельдшерско-акушерский пункт и спортивные площадки построят в Юргинском районе
16:57 Ликбез Дробунина: о Тюмени с юмором иностранным гостям ВФМС-2017 Фото
16:50 В областной физико-математической школе появилась собственная геологоразведочная лаборатория Фото
Все новости

Архив новостей

Октябрь, 2017
﻿

Губернатор

Фельдшерско-акушерский пункт и спортивные площадки построят в Юргинском районе

Пресс-конференция Владимира Якушева в Москве

В Тюменской области фермерским хозяйствам выгодно повышать качество молока

Политика

Иван Квитка: важно разработать стратегию по привлечению молодежи в АПК

Чиновники Сургута пересядут на такси для экономии

Виктор Рейн: подготовка высококвалифицированных кадров — стратегическое направление

Экономика

В Ишиме обновляется парк снегоуборочной техники

В "Жемчужине Сибири" создадут термальный комплекс

В Ишиме отремонтировали девять улиц

Общество

Ведущие медики России и Европы обсудили в Тюмени проблемы травматологии и ортопедии

Тюменцы первыми прибыли на ВФМС-2017 в Сочи

Проект "ЭКОпарк Затюменский" высоко оценили эксперты на международном форуме

Спорт

ФК "Тюмень" оштрафовали за видео, воронежский "Факел" - за использование болельщиками пиротехники

Знаки ГТО получили воспитанники тюменской колонии

Большой городской турнир по мини-футболу состоится в Тюмени

Происшествия

На тюменском предприятии погашен большой долг по зарплате

Погибли три жильца горевшего многоквартирника в Сургуте

В черную пятницу в Тюмени сгорел дом №13
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+