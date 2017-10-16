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Владимир Якушев поручил отремонтировать дорогу Юргинское - Бушуево - Зиново

12:41 16 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
фото ИА "Тюменская линия"

Губернатор Владимир Якушев дал поручение провести ремонт автодороги "Юргинское – Бушуево - Зиново" в 2018 году.

До конца 2017 года главное управление строительства Тюменской области внесет на рассмотрение президиума регионального правительства проект распоряжения о выделении средств.

"Эта дорога имеет важное значение для района, нагрузка на нее выросла  существенно, поэтому нужно привести ее в нормативное состояние", - отметил глава региона.

На совещании по развитию муниципального образования губернатор также поручил областному департаменту жилищно-коммунального хозяйства подготовить проектно-сметную документацию на установку автоматических модульных газовых котельных в с. Зоново  и с. Агарак. Они придут на смену старым угольным котельным.

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Теги: Юргинский район , ремонт дороги , газ , Владимир Якушев , котельные

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