Владимир Якушев поручил отремонтировать дорогу Юргинское - Бушуево - Зиново

фото ИА "Тюменская линия"

Губернатор Владимир Якушев дал поручение провести ремонт автодороги "Юргинское – Бушуево - Зиново" в 2018 году.

До конца 2017 года главное управление строительства Тюменской области внесет на рассмотрение президиума регионального правительства проект распоряжения о выделении средств.

"Эта дорога имеет важное значение для района, нагрузка на нее выросла существенно, поэтому нужно привести ее в нормативное состояние", - отметил глава региона.

На совещании по развитию муниципального образования губернатор также поручил областному департаменту жилищно-коммунального хозяйства подготовить проектно-сметную документацию на установку автоматических модульных газовых котельных в с. Зоново и с. Агарак. Они придут на смену старым угольным котельным.