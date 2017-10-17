Ярмарки местных сельхозпроизводителей состоятся в Тюмени

Продовольственные ярмарки. Фото tyumen-city.ru

Специализированная продовольственная ярмарка состоится в Тюмени 21 октября.

Местные сельхозпроизводители смогут продать свою продукцию на нескольких торговых площадках: на пр. Солнечный, 11 в ТРЦ "Заречный двор"; на ул. Мельникайте, 126/2 в ТЦ "П.О.Р.Т."; на ул. Севастопольской, 12 в Выставочном зале; на ул. Бакинских Комиссаров в торговых рядах; на парковке, прилегающей к зданию Центра дзюдо на ул. Гнаровской, 1.

Организаторы обещают разнообразие такой продукции, как свинина, говядина, баранина, птица, рыба. На прилавках будут хлебобулочные изделия, овощи и картофель, сушеные плоды, дикоросы, мед, сообщает департамент потребительского рынка администрации города Тюмени.

Подавать заявки на участие по телефонам: для граждан – 510-944, 510-958; для сельхозпроизводителей – 510-953, 510-935.