В Тюмени следователи заставили директора предприятия заплатить налоги

Фото: СКР

Более 11 млн рублей задолжал налоговым органам директор общества с ограниченной ответственностью "Грация" в Тюмени.

Как сообщает следственное управление СКР по Тюменской области, было возбуждено уголовное дело, которое теперь расследовано.

Директор отражал в налоговых декларациях заведомо ложные сведения о налоговых вычетах по налогу на добавленную стоимость за 2013-2015 годы. В результате он уклонился от уплаты налога на общую сумму более 9 млн рублей.

Пока длилось следствие, злоумышленник в полном объеме уплатил в бюджет Российской Федерации недоимку по уплате налогов, а также пени и штрафы, начисленные в связи с неисполнением обязанностей налогоплательщика. Всего в бюджет государства им уплачено более 11 млн рублей. Принято решение о прекращении в отношении уголовного преследования.