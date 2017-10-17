Игорь Холманских: прелюдия президентской кампании в Тюменской области была успешной

Выборы. Фото ИА "Тюменская линия"

Активность жителей Тюменской области в единый день голосования 10 сентября была самой высокой в Уральском федеральном округе - 57,31%. На Ямале явка избирателей составила 54,67%, а в Курганской области на аналогичных выборах - всего 23,3%. В целом по округу на выборах в органы государственной власти и местного самоуправления явка избирателей составила 36,76%.

Такие данные привел полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских, который в режиме видео-конференции провел заседание Совета политических партий "Об итогах единого дня голосования в контексте политической повестки 2018 года".

Достойный уровень активности избирателей, по его словам, одна из особенностей прошедших выборов. "Обычно проводится связь между уровнем выборов и явкой избирателей, - подчеркнул он. - Но в Тюменской области проводились только местные выборы. Дело, видимо не в том, какой орган власти избирается, а в том, как действуют политические силы, какую повестку они предлагают избирателям".

Вторым очень важным итогом прошедшей избирательной кампании полпред назвал корректный характер предвыборной борьбы.

"Случались скандальные истории и применение черных технологий, но они не носили системного характера и не определяли фон выборов, - отметил он. - Во всех регионах округа продолжает действовать соглашение о честных выборах. Некоторые партии в них не участвуют, но факт остается фактом – предвыборная борьба год от года становится все более цивилизованной".

Прошедшие в сентябре выборы, по словам Игоря Холманских, стали прелюдией президентской кампании 2018 года, и поставили перед политическими партиями ряд принципиальных вопросов. Один из важнейших – это привлечение на участки избирателей, которые обычно не ходят голосовать.

"В будущем году нам предстоит определить путь развития страны, сформировать общественный запрос власти. Поэтому крайне важно, чтобы к урнам для голосования пришло как можно больше избирателей. И в первую очередь это касается молодых людей, - заявил полпред. - Тема политической активности молодежи продолжает привлекать к себе повышенное внимание. Крайне важно, чтобы обсуждение столь важной проблемы не превращалось в модное поветрие, которое приходит и уходит. Мы имеем дело с серьезным вызовом, на который стоит дать достойный ответ. Системные политические силы должны предложить молодым людям привлекательную повестку, образ будущего страны. Только в этом случае они будут услышаны, и молодежь пойдет на избирательные участки".

Работа с молодыми избирателями должны приобрести системный и непрерывный характер. Запрос молодежи на участие в политике есть, а значит, в интересах всех партий предложить им конкретные идеи, программы и проекты.

"Причем именно в работе с молодежью применение интернет-технологий может оказаться наиболее эффективным, - считает Игорь Холманских. - Эксперты и политики наперебой утверждают, что социальные сети и другие интернет-ресурсы переформатируют политическое пространство, кардинально изменяют технологии и облик избирательных кампаний. Отчасти это проявилось и на прошедших выборах. Представляет интерес опыт использования таких ресурсов для повышения явки избирателей".

Полпред напомнил, что предстоящие в марте выборы президента России станут первой федеральной кампанией, в которой будут применены новации – отмена открепительных удостоверений и возможность избирателей проголосовать по месту своего нахождения.

"Наша общая задача, чтобы президентские выборы прошли в атмосфере законности и стабильности. В этой связи крайне важно донести до людей все инновации избирательного законодательства в том числе, связанные с изменениями в процедуре голосования", - заявил он.

Борис Олейник