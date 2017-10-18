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Юрий Баранчук: перебои теплоснабжения в городе прекратились

11:58 18 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Тюменская линия

Вопрос о готовности Тюмени к отопительному сезону 2017-2018 годов обсудили депутаты городской думы на очередном заседании постоянной комиссии по экономической политике и ЖКХ.

Особый интерес у депутатов вызвала готовность жилищного фонда к зиме и получение управляющими компаниями и ТСЖ паспортов готовности к отопительному сезону. В 2016 году позиция властей в этом вопросе была довольно жесткой и только 70% управляющих компаний получили паспорта.

Председатель постоянной комиссии по экономической политике и жилищно-коммунальному хозяйству Тюменской городской думы VI созыва Юрий Баранчук заявил, что этим вопросом озадачились давно.

"Еще год назад, когда оказались перед фактом, что у нас будет единая энергоснабжающая организация. Это значит, что городу предстоит сложная договорная процедура. К великому сожалению, не все участники этого процесса отнеслись к очень серьезному мероприятию должным образом. Это внесло некую путаницу во взаимоотношения. Все посчитали, что тепло все равно дадут, а получилось, что около 80 управляющих компаний находятся в стадии банкротства. Чтобы жители должным образом получили эту коммунальную услугу по теплоснабжению, чтобы во дворе работал дворник, чтобы мусор своевременно вывозили, в подъездах было чисто, УК должна иметь определенное число специалистов, сотрудников и технику, чтобы выполнять все в срок. К сожалению, не все компании это имеют. Еще один сложный вопрос - подготовка к отопительному сезону аварийного фонда. Здесь велика роль как управляющей компании, так и администрации города. Тема эта была рассмотрена на круглых столах, но вопросов еще много", - отметил он.

По словам директора департамента городского хозяйства администрации Тюмени Владимира Кильтау, проведены все мероприятия по подготовке объектов теплосетевого хозяйства.

"Выполнены профилактические мероприятия на Тюменских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, 60 котельных, пяти подкачивающих насосных станциях, 181 центральном тепловом пункте. План по опрессовке тепловых сетей выполнен в полном объеме, что составило 611,6 километров тепловых сетей. Теплоснабжающие организации провели работы по замене ветхих тепловых сетей: 2,1 километра силами единой теплоснабжающей организации и 11,3 километра - АО "Тепло Тюмени", - сообщил он.

Владимир Кильтау добавил, что проверено 192 управляющие компании, которые обслуживают 3 тыс. 73 многоквартирных дома, из них 171 организация получили паспорта готовности, 16 не получили, 21 организации были выданы паспорта готовности  с учетом устранения замечаний. "Недобросовестные управляющие компании понесут ответственность, предусмотренную законодательством, список домов, которые не прошли процедуру, выставлен на сайте администрации. Насколько я знаю, Государственная жилищная инспекция уже взяла на контроль компании, не получившие паспорта готовности и принимает меры. Часть компаний еще подают заявления, но они смогут получить только акты готовности, что не освобождает их от административной ответственности", - подчеркнул он.

Согласно итогам проверки к основным причинам неполучения паспорта готовности к отопительному периоду относятся: наличие задолженности у потребителей тепловой энергии перед ЕЭТО, отсутствие технической возможности проведения промывки и опрессовки оборудования и внутридомовых инженерных сетей ввиду их аварийности, несвоевременное выполнение потребителями тепловой энергии мероприятий по подготовке домов к отопительному периоду.

Юрий Баранчук заявил, что разницу между процедурой выдачи паспорта и акта проверки готовности знает. "Знаю, что договорная кампания между управляющими и ресурсоснабжающими организациями не завершена и вызывает определенное напряжение. Необходимо понимать, не будет ли это замедление темпов налаживания договоренности являться предметом для штрафных санкций со стороны Госжилинспекции. Это не должно стать камнем преткновения, поскольку граждане и так оказались заложниками этой ситуации. А если будут применены дополнительные штрафные санкции, жильцы рискуют еще и недополучить какие-то услуги", - отметил он и предложил департаменту городского хозяйства взять этот вопрос на контроль.

Юрий Баранчук напомнил, что городская дума направила запрос о предоставлении дополнительных сведений о причинах, по которым работы по подготовке объектов электросетевого хозяйства к отопительному сезону в соответствии с правилами оценки готовности, утвержденными приказом министерством энергетики РФ, не были завершены к началу отопительного сезона.

Владимир Кильтау ответил, что у таких организаций по законодательству есть срок до 1 ноября и у администрации есть уверенность, что все плановые процедуры и документооборот будут завершены к установленной дате.

По словам Юрия Баранчука, Госжилинспекция уверила, что ни к одной управляющей компании, которая своевременно и правильно подготовила свой жилой фонд, не будут применены штрафные санкции по причине отсутствия или несвоевременного подписания договора с ЕЭТО. "На сайте ЕЭТО есть список компаний, которые хорошо зарекомендовали себя с технической точки зрения и которые находятся на стороне защиты прав населения", - дополнил он.

В заключение Юрий Баранчук подчеркнул, что с 2016 года перебои теплоснабжения в городе прекратились. "Ежегодно в районе Дома обороны такие перебои были, в прошлом году все нормализовалось. Считаю, что это случилось благодаря слаженной работы ЕЭТО, администрации города, компании "Тепло Тюмени" и нашей Тюменской городской думы", - подытожил он.

Ирина Шемякина

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Теги: Николай Романов , ЖКХ , Владимир Кильтау , Тюменская гордума , Юрий Баранчук , отопительный сезон

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