Зеленый пояс Тюмени может стать самым большим в России

Фото ИА "Тюменская линия"

Площадь зеленого пояса вокруг Тюмени может стать самой большой в России. 9 ноября в Тюменской областной думе состоится заседание комитета по экономической политике и природопользованию, на котором депутаты вынесут этот вопрос на обсуждение.

Об этом в интервью корреспонденту "Тюменской линии" заявила депутат Тюменской областной думы Инна Лосева.

"Наш комитет активно работает вместе с общественной палатой над вопросом создания лесопаркового зеленого пояса вокруг Тюмени. Вопрос сохранения лесов, которые у нас есть, очень важен. Территория Тюменской области почти на 51% занята лесами. Вопрос о сохранении этих богатств и передачи нашим будущим поколениям актуален. Уже 9 ноября мы вынесем его на заседание комитета", - рассказала она.

Напомним, площадь лесов вокруг областного центра составляет около 82 тыс. га. Зеленый фонд Тюмени составляет около 3 тыс. 800 га, из них 2 тыс. 142 га занимают городские леса, 172 га отведено под особо охраняемые территории регионального значения. Еще 1 тыс. 500 га занимают озелененные территории в самом городе. Их содержание и охрана продолжается круглый год.

Обсуждения по вопросу создания зеленого пояса вокруг города длятся давно и, по утверждению областных депутатов, выходят на финишную прямую.

Владислав Соколов