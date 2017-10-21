Мошенник оставил ямальца без машины и денег

87 тыс. рублей лишился житель Нового Уренгоя накануне. С заявлением об обмане он обратился в дежурную часть полиции города.

Установлено, что на одном из сайтов в Интернете заявитель нашел объявление об автомобиле стоимостью 135 тыс. рублей. Созвонившись с якобы продавцом, он узнал, что на покупку автомобиля претендует много желающих и необходимо отправить предоплату на номер счета банковской карты. Выполнив указание и переведя 87 тыс. рублей, гражданин уже не смог связаться с хозяином, тот стал недоступен.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция рекомендует: при приобретении товара на расстоянии убедиться в реальности продавца и товара, не переводить деньги и не совершать предоплату.