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Тюменцы сыграют со "Спартаком"

17:36 21 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
www.fc-tyumen.ru

ФК "Тюмень" проведет очередную игру первенства России среди клубов Футбольной национальной лиги с московским "Спартаком-2" в гостях 22 октября.

Фарм-клуб "Спартака" является крайне удобным соперником для дружины с берегов Туры. Между командами состоялось пять матчей, где тюменцы одержали 3 победы, а еще две встречи свели вничью. Общая разница забитых и пропущенных мячей у черно-белых в этих поединках составляет 12-5.

Лучшим бомбардиром в противостоянии "Тюмени" и "Спартака-2" является Хасан Мамтов. Экс-капитан сибиряков пять раз поражал ворота красно-белых. Немало неприятностей обороне столичного коллектива принес Данил Клёнкин, который отметился тремя результативными ударами.

Команда Дмитрия Гунько в текущем сезоне крайне плохо выступает в родных стенах. Спартаковцы последние четыре игры дома завершали исключительно поражениями. Красно-белые уступили владивостокскому "Лучу-Энергии" (1:3), "Крыльям Советов" из Самары (0:3), подмосковным "Химкам" (0:1) и "Шиннику" из Ярославля (1:2).

"Спартак-2" в линии атаки делает ставку на легионеров. Лучшим бомбардиром нынешнего сезона у московской команды является замбиец Джуниор Сакала (6 голов). Полезно играют и два других иностранца – португалец Идриса Самбу (4) и либериец Сильванус Нимели (2).

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Теги: ФНЛ , футбол , ФК Тюмень

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