В Исетском районе открывают новое лесохозяйственное предприятие

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Лесохозяйственное предприятие с полным циклом переработки древесины в Исетском районе планирует выпустить первую продукцию в ноябре 2017 года. Проектом предусмотрена переработка 297 тыс. куб. метров древесины в год и создание 260 рабочих мест.

Предприятие планирует производить дрова, лиственный и хвойный пиломатериал, фанерное сырье, тарную доску, погонаж, хвойные балансы. Будут производиться пелетты, профилированный брус, оциллиндрованные бревна, мебельные щиты. Новым направлением должно стать проектирование, поставка и установка деревянных домокомплектов, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Производство планируется создавать в течение шести лет. На первом этапе предусмотрены вывоз леса, лесопиление, первая и вторая очереди проекта биоэнергетического комплекса. Вторым этапом должна стать глубокая переработка древесины (цех обработки древесины, производство домокомлпектов, переработка отходов и низкотоварной древесины) и введение третьей очереди проекта биоэнергетического комплекса.

На производственный участок уже доставлены три пилорамы, их монтаж предприятие планирует завершить в течение ближайших двух недель. Уже предварительно подготовлен фундамент и материалы для строительства здания. Также запланировано приобретение и установка роликовых конвейеров (рольгангов). Одновременно с этими работами предприятие намерено организовать мастерскую по обслуживанию оборудования (пилоточное отделение).