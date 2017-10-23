Ситуация с долгами коммунальщиков перед предприятиями ТЭКа стабильна

minstroyrf.ru

71,6 млн рублей составляет сумма долга организаций коммунального комплекса предприятиям ТЭКа в Тюменской области на середину октября 2017 года.

При этом, как отметили в региональном департаменте ЖКХ, ситуация с задолженностью организаций коммунального комплекса в регионе стабильная. Вопрос долгов за уже потребленные топливно-энергетические ресурсы традиционно находится на особом контроле.

"Период образования долга составляет в среднем меньше двух месяцев и, как правило, оплачивается в течение следующих двух расчетных периодов. У субъектов генерации просроченная задолженность перед поставщиками топлива отсутствует", - проинформировал директор департамента ЖКХ региона Михаил Гилев.

В качестве профилактики снижения задолженности организаций ЖКК перед предприятиями ТЭКа правительство реализует комплекс мер, направленных на стабилизацию платежной дисциплины. Еженедельно ведется мониторинг кредиторской и дебиторской задолженностей РСО, управляющих компаний. Полученные данные в оперативном порядке направляются в органы местного самоуправления для принятия мер.

В целом по стране общий объем кредиторской задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов за год увеличился на 10,25% и составляет более 183 млрд рублей.