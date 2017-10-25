Тюменская городская ветеранская организация отпраздновала тридцатилетие

Фото: Единая Россия

30-летие со дня образования организации отметили члены Тюменского городского совета ветеранов.

Ветеранское движение в Тюмени ведет свою историю с 60-х годов прошлого столетия. В 2014 году организацию возглавил ветеран МВД Герман Смирнов. Он отметил, что основная задача организации — это поддержка ветеранов, оказание помощи в решении социально-бытовых проблем, защита гражданских прав, поддержка в вопросах медицины. Сегодня в городском отделении — 342 первичные организации, которые объединяют более 80 тысяч ветеранов. Кому-то нужно субсидии получить, мы объясняем, как это сделать. Мы отправляем ветеранов в санатории и профилактории. За прошлый год возможность отдохнуть получили 600 человек, в этом около 800. Еще одно направление – это использование потенциала ветеранов войны и труда в воспитании молодого поколения, формировании духовно-нравственных качеств".

Одно из важных достижений организации ветеранов – диалог с органами власти. Примером тому служит широкое участие ветеранов в общественно-политической жизни города, а также проведение встреч, лекториев, круглых столов с представителями городской и областной администраций по вопросам, касающимся самых разных проблем старшего поколения тюменцев. Результатом взаимодействия с депутатским корпусом является благотворительный счет "Победа", который образуется за счет пожертвований добровольцев — частных лиц. Только за последние пять лет с этого счета была оказана помощь ветеранам на сумму более 15 млн рублей.

"Мы собираемся вместе и рассматриваем заявления ветеранов, которым нужна материальная помощь для покупки бытовой техники: холодильников, стиральных машин, газовых и электроплит, телевизоров", — рассказал Герман Смирнов.

С юбилейной датой виновников торжества поздравил первый заместитель председателя областной думы, секретарь регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов, поблагодаривший ветеранскую организацию за плодотворное сотрудничество, которое уже длится многие годы. "Еще раз хочу подчеркнуть неоценимый вклад организаций ветеранов в патриотическое воспитание молодежи. Именно присутствие вас на многочисленных встречах с молодежью делает диалог более доверительным и проникновенным, — отметил он. - Вместе мы реализуем много хороших проектов. Большая кампания прошла в рамках празднования 70-летия Победы. Члены фракции "Единая Россия" собрали 30,5 миллионов рублей, и совместно с правительством региона было реконструировано 138 памятников героям Великой Отечественной войны в Тюменской области. К 9 Мая благодаря поддержке единороссов в Тюмени был открыт и памятник участнику Великой Отечественной войны, заслуженному тюменскому актеру Георгию Ивановичу Дьяконову-Дьяченкову".

К словам благодарности присоединился и координатор партийного проекта "Единой России" "Старшее поколение" Фуат Сайфитдинов и пожелал ветеранам новых успехов в общественной деятельности, здоровья, бодрости, счастья и оптимизма.

В ответ Герман Смирнов поблагодарил членов фракции и вручил памятные медали, выпущенные к 30-летию возглавляемой им организации пяти депутатом: Андрею Артюхову, Александру Крупину, Сергею Медведеву Фуату Сайфитдинову и Валерию Фалькову.

Закончилась праздничная программа большим концертом известных коллективов города, часть из которых — сами ветераны. "Когда поют ветераны, спокойно внуки спят. Eсли они поют, значит, жизнь у нас нормальная. Это и молодежи пример: ветераны в 70-80 лет не растратили ни чувств, ни задора", — заключил председатель Тюменской городской общественной организации ветеранов.