Спрос на ипотеку в Тюменской области начинает расти

admtyumen.ru

Спрос на региональном жилищном рынке начинает восстанавливаться. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, открывая заседание совета по реализации приоритетного проекта "Ипотека и арендное жилье".

"Реализация приоритетного проекта "Ипотека и арендное жилье" началась в России в октябре 2016 года. Основная цель проекта - улучшение жилищных условий россиян. Для достижения этой задачи определены три основных направления - стимулирование строительства жилья, развитие ипотечного кредитования, развитие рынка арендного жилья", - напомнил губернатор.

По словам Владимира Якушева, на протяжении последних лет в регионе идет целенаправленная работа по развитию жилищного строительства.

"Мы вводим в оборот новые земельные участки, строим инженерную инфраструктуру, работаем над ликвидацией административных барьеров, облегчая процедуру получения разрешений на строительство. Все перечисленные меры способствовали наполнению рынка жилья в нашем регионе", - отметил Владимир Якушев.

По мнению губернатора, стимулом для развития жилищного строительства служит и система ипотечного кредитования.

"Объем кредитов на покупку жилья, выданных за январь - август 2017 года, увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24 процента. Это говорит о том, что спрос на жилье восстанавливается", - сказал глава региона.

Средняя процентная ставка на первичном рынке жилья достигла своего минимума за последние десять лет и составила около 10%, добавил Владимир Якушев. В 2008 году этот показатель составлял 13,9%, напомнил он.

"Некоторые банки предоставляют ипотечные кредиты под 9,5 процента, а по отдельным программам ставка может опускаться и до 6 процентов годовых. Спрос на ипотеку в Тюменской области начинает расти", - отметил губернатор.