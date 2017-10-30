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Российские биатлонистки готовятся к предстоящему сезону в Тюмени

12:27 30 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
biathlonrus.com

До 8 ноября продлятся сборы команды российских биатлонисток в Тюмени на базе Областного центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири".

Спортсмены завершили первый цикл тренировок еще при осенней погоде. Сейчас идет подготовка к зиме, организаторы накатывают дополнительные петли, увеличивают круги.

По словам старшего тренера женской сборной Сергея Коновалова, в команде все здоровы, никаких претензий к спортсменкам нет, все заряжены и мотивированы на работу.

"Мы всегда с удовольствием приезжаем в Тюмень. Это никакой не пафос, а самая настоящая правда. Здесь всегда предоставляются замечательные условия для подготовки. Трасса была готова сразу к нашему приезду — круг в четыре километра", - отметил он.

В основной обойме российской сборной к сезону готовятся восемь биатлонисток. Семь из них сейчас в Тюмени – Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Светлана Миронова, Ольга Подчуфарова, Виктория Сливко, Ирина Старых, Ирина Услугина. Чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова октябрьский сбор проводит в Санкт-Петербурге.

Как сообщается на сайте Союза биатлонистов России, 13 ноября российская команда отправится на заключительный предсезонный сбор в норвежский Бейтоштолен.

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Теги: Жемчужина Сибири , биатлон

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