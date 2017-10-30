В выходные аварии на тюменских дорогах устраивали нетрезвые и неопытные водители

Фото: ГИБДД Тюменской области

16 человек пострадали в 10 дорожных авариях в Тюменской области за 28 и 29 октября. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

28 октября около 12 часов на 22 км Старого Тобольского тракта столкнулись "Лада Калина" и "БМВ Х5". 18-летняя девушка-водитель "Лады", которая всего полгода как получила права, ехала на большой скорости и врезалась в немецкий автомобиль. Она получила в аварии перелом бедра и ушибы. Ее 14-летний брат тоже пострадал, у него травмы головы и живота.

28 октября на 464 км федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Уватском районе столкнулись легковой автомобиль "Киа" и седельный тягач "Фрейтлайнер" с полуприцепом. И тоже из-за превышения скорости 54-летним водителем легкового автомобиля. Он получил черепно-мозговую травму. Травма головы и переломы костей таза и предплечья у его 52-летней пассажирки.

28 октября в Тюмени на пересечении ул. 50 лет Октября и Севастопольской столкнулись автомобили "Жигули" и "Хендэ". Отечественный автомобиль поехал на красный свет. Его 34-летний водитель получил рану уха и ушибы. У 46-летнего водителя иномарки травма грудной клетки.

29 октября на 21 км автодороги Тюмень – Нижняя Тавда залетел в кювет и перевернулся "Киа Рио". 28-летний водитель иномарки был пьян. Он отделался ушибами шеи, плеча и бедра.

В 19 часов 29 октября на 478 км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск в Уватском районе автомобиль "Ниссан Juke" сбил 61-летнего мужчину, который переходил дорогу в темноте. Пешеход получил перелом ребер и был госпитализирован.

Инспекторы в выходные выявили 67 нетрезвых водителей, в том числе восемь, совершивших эти правонарушения повторно.