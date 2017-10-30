Муса Могушков привез серебряную медаль из Абу-Даби

Фото ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Тюменец Муса Могушков завоевал серебряную медаль Международного турнира "Большой шлем" по дзюдо, который прошел в Абу-Даби с 26 по 28 октября.

Подопечный Николая Хохлова выступил в весовой категории до 73 кг, где за медали соревнований боролись 34 спортсмена. Муса Могушков провел пять схваток. В первых четырех встречах были повержены Кейсей Накано из Филиппин, Якуб Есминек из Чехии, Рустам Оруджев из Азербайджана и Тохар Бутбуль из Израиля. В финале тюменский спортсмен уступил Одбаяру Ганбаатару из Монголии.

По итогам трех дней соревнований представители России заняли первое общекомандное место по количеству медалей: три золотых, одна серебряная и пять бронзовых наград.

Всего в турнире приняли участие 275 спортсменов из 46 стран мира, сообщает пресс-служба областного департамента по спорту.