Российские спасатели поднимут Ми-8 со дна Баренцева моря

Российские спасатели исследовали затонувший Ми-8. Фото авиакомпании "Конверс Авиа"

Российский вертолет Ми-8, упавший в море возле норвежского архипелага Шпицбергена, обследовали спасатели МЧС России при помощи телеуправляемого глубоководного аппарата "Фалькон".

Как сообщает пресс-служба МЧС России, в месте обнаружения обломков вертолета на глубину 209 метров специалисты спасательной службы опустили аппарат "Фалькон", который обследовал фюзеляж Ми-8 и лопасти вертолета. Робототехнический комплекс помог российским спасателям получить необходимую информацию о положении обломков воздушного судна на дне. Исследования определили способ, как поднять вертолет со дна.

Напомним, накануне глава МЧС России Владимир Пучков доложил председателю правительства России Дмитрию Медведеву о ходе операции по поиску вертолета Ми-8 с российскими гражданами на борту, потерпевшего крушение вблизи архипелага Шпицберген. 29 октября в двух километрах северо-восточнее мыса Хеер в акватории Баренцева моря на глубине 209 м обнаружили место крушения Ми-8. Более 40 спасателей МЧС России привлечены к поисковым работам в Норвегии.

Как сообщала "Тюменская линия" ранее, на борту Ми-8 авиакомпании "Конверс-Авиа" находились жители Тюменской области - командир воздушного судна тоболяк Евгений Баранов и второй пилот тюменец Владимир Фролов.