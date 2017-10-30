У депутатов Государственной думы стартовала региональная неделя

У депутатов Государственной думы стартовала региональная неделя. Фото пресс-службы ТРО партии «Единая Россия»

Депутат Госдумы от Тюменской области, первый заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев начал региональную неделю с приема граждан в общественной приемной лидера партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева.

Одна из наиболее частных тем, с которой посетители приемной приходят на встречу к Эрнесту Валееву, — это работа правоохранительных органов и судебных приставов. Иногда речь идет о недостатках при рассмотрении конкретного дела, иногда о необходимости возбуждения уголовного дела.

По словам одной из посетительниц, ее семья столкнулась с мошенником, который обманным путем завладел их домом. Муж заявительницы, которого уже нет в живых, подписал документы, не зная об их истинном содержании. Уже несколько лет семья пытается отстоять свое право на недвижимость. Изучив документы, депутат решил обратиться в областную прокуратуру с просьбой провести проверку.

С жалобой на управляющую компанию и жилищную инспекцию обратилась инициативная группа жителей. Представителей УК уличили в подделке документации. Собственникам квартир предоставили техпаспорт дома, где было указано, что в здании не предусмотрены условия для работы коллективной телевизионной антенны. При этом у жильцов сохранился другой вариант документа, с иным содержанием. По словам собственников, это не первый случай, когда управляющая компания вводит их в заблуждение. По просьбе Эрнеста Валеева в эту ситуацию также вмешается областная прокуратура.

Ветеран боевых действий хотел бы получить земельный участок — такое право предоставляется этой категории по федеральному закону. Однако узнать информацию о получении земли в уполномоченных органах он не может. Депутат займется решением этого вопроса.

За время приема 15 человек адресовали парламентарию свои вопросы, которые касались получения жилья, неисполнения судебных решений и других тем. Каждому из посетителей были даны соответствующие разъяснения, по всем заявлениям будет проведена дальнейшая работа, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".