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Трое тюменских ветеринаров получили субсидии на строительство жилья

12:49 31 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Вручение свидетельств на получение субсидии на жилье ветеринарам. Фото ИА "Тюменская линия".

Официальное вручение свидетельств о предоставлении ветеринарным врачам социальной выплаты на строительство жилья состоялось в региональном управлении ветеринарии в Тюмени 31 октября.

Первыми поддержку властей получили сотрудник Бердюжского центра ветеринарии, ветеринарный врач из Армизонского района Анатолий Надрин и специалист Тюменского межрайонного центра ветеринарии, которая работает в Нижнетавдинском районе, Любовь Дмитриева.

Как рассказал корреспонденту ИА "Тюменская линия" заместитель начальника управления ветеринарии Тюменской области Роман Зверев, вручение свидетельств - это знаменательное событие для ветеринарной службы региона.

"Закон, предусматривающий дополнительные меры поддержки ветеринарных специалистов Тюменской области, был принят в июле 2017 года. На данный момент пакет необходимых документов собрали трое специалистов. Двое из них приехали для вручения сертификатов в Тюмень, еще одному – ветеринарному врачу из Бердюжского района Наталье Яковлевой - свидетельство вручат в Ишиме", - рассказал он.  

Размер субсидии составляет 400 тыс. рублей, а в случае, если у ветеринарного специалиста есть дети в возрасте до 23 лет, она увеличивается еще на 100 тыс. рублей в расчете на каждого ребенка. Также ветеринары имеют право на получение займа на индивидуальное жилищное строительство до 1 млн рублей на срок до 10 лет.

В настоящее время в государственной ветеринарной службе региона работают более 400 ветеринарных специалистов. Около 30 из них значатся в списке претендентов на получение социальной выплаты. Выдать свидетельства им планируют до 2019 года. В дальнейшем, по словам Романа Зверева, все ветеринарные специалисты, которые соответствуют требованиям закона, смогут поучаствовать в программе.

Напомним, специалист, желающий получить субсидию на жилье, должен быть моложе 45 лет, со стажем работы в государственном учреждении в сфере ветеринарии не менее трех лет. Кроме того, ветеринар должен состоять на учете как нуждающийся в улучшении жилищных условий.

Областной закон предъявляет и ряд требований, действующих после получения соцвыплаты.

"После получения субсидии специалист должен проработать в учреждении ветеринарии еще минимум пять лет. Строительство дома должно вестись в той же сельской местности, где работает ветеринарный врач. При этом в течение двух лет после получения выплаты нужно завершить строительство дома и предоставить подтверждающие документы", - пояснил Роман Зверев.

Ранее о необходимости такой формы поддержки ветеринаров, работающих на селе, говорил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

"Поддержка животноводства является одной из основных задач для развития сельского хозяйства Тюменской области. Роль ветеринаров в этой работе огромна. Необходимо поддержать этих специалистов и создать условия для комфортного проживания их семей на селе. Уверен, новый закон о предоставлении им жилищных субсидий принесет свои результаты в скором будущем", - сказал глава региона.

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Любовь Голышева

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Теги: Роман Зверев , субсидии , жилищная программа , жилье , кадры , животноводство , ветеринария , Владимир Якушев

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