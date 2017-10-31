Житель Упоровского района заготавливал на своем огороде маковую солому

Прокуратура Тюменской области

Мужчину, виновного в незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства, осудили в Упоровском районе.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, в августе 2017 года сотрудники полиции наведались к 58-летнеу жителю д. Тютрина. В его надворных постройках было обнаружено и изъято 100 кустов развешенного для сушки мака. Вес маковой соломы, которая является наркотическим средством, составил более 4,5 кг. Наркотик мужчина планировал сбыть.

Кроме того, в огороде стояла металлическая ванна, в которой селянин выращивал 35 растений мака, содержащего в своем составе морфин. Они тоже были изъяты.

Суд назначил мужчине три года и три месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.