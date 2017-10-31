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Викуловские аграрии выполнили план по засыпке семян

16:49 31 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Викуловские аграрии выполнили план по засыпке семян. фото - usiter.com

7 тыс. 300 тонн зерна засыпали хозяйства Викуловского района под будущий урожай 2018 года.

Об этом сообщил начальник районного управления сельского хозяйства Василий Леончиков, подводя итоги очередного сельскохозяйственного сезона.

На проверку качества  в филиал "Россельхозцентр" предоставлено 4 тыс. 444 тонны семян - 61%. Из них 7% признаны кондиционными. Самые высокие показатели отмечены в ООО "Чапаева" - 67% кондиционных семян, крестьянском хозяйстве "Рассвет" - 53%, ООО "Радиус-агро" - 17%.

Продолжается работа по заключению договоров на поставку минеральных удобрений и средств химизации, проводятся сортосмены и сортообновление зерновых культур, подработка семенного материала на местах. По данным на конец октября в районе также вспахано 29 тыс. га зяби.

Евгения Шевцова

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Теги: АПК , Викуловский район , уборочная , семена

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