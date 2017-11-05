Хозяйства Викуловского района поддержали более чем на тридцать миллионов рублей

admtyumen.ru

38 млн 896 тыс. рублей составила господдержка сельхозпредприятий Викуловского района с начала 2017 года. Большая часть из них – 31 млн рублей – средства областного бюджета.

Об этом сообщил начальник управления сельского хозяйства района Василий Леончиков. Основными направлениями, по его словам, остались молочное животноводство, растениеводство и поддержка потребительских кооперативов.

Также инвестиции из федерального и регионального бюджетов направлены на укрепление материально-технической базы в растениеводстве, модернизацию действующих животноводческих объектов. В 2017 году доля энергонасыщенных тракторов от общего числа в хозяйствах достигла 33%, зерноуборочных комбайнов нового поколения – 64%, современной кормозаготовительной техники – 71 %.

Также в районе создаются условия для развития малых форм хозяйствования, для этого предусмотрено кредитование в потребительском кооперативе "Викулово" и местных отделениях банков.

Напомним, всего в Викуловском районе сельскохозяйственным производством занимаются 19 предприятий, 10 крестьянских хозяйств. Услуги жителям оказывают пять сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Евгения Шевцова